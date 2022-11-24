亞馬遜大罷工 40國員工計畫在「黑五」發動抗議

美國、英國、日本、澳洲、南非等40國左右的亞馬遜員工，正準備發動罷工與抗議，要求提高薪資、改善工作條件。(路透)

彭博資訊報導，在「黑色星期五」電商促銷活動即將登場之際，橫跨約40個國家的數千名亞馬遜 倉儲工人計畫參與抗議與罷工，以爭取更好的薪資和工作條件。

隨著生活成本危機加劇，美國、英國 、日本 、澳洲、南非和歐洲各國的亞馬遜員工，正在籌備「Make Amazon Pay」抗議活動，要求資方提高薪資、改善工作條件。這場抗議活動是由各國工會組成的跨國聯盟籌畫，並獲得環保和公民社會團體的支持。

全球工會聯盟（UNI Global Union）秘書長霍夫曼說：「對科技巨頭來說，現在應該立即停止糟糕、不安全的做法，要尊重法律，並與想要改善待遇的員工談判。」

法國工會CGT和德國Ver.di正帶頭發起最新的集體行動，讓18座亞馬遜大型倉儲員工參與罷工，以擾亂亞馬遜在關鍵歐洲市場的送貨。

Ver.di亞馬遜委員會負責人席薇斯特聲稱，員工特別關切自身生產力遭電腦密切監控的問題，亞馬遜透過演算法決定工作目標，例如設定員工必須在每小時處理的包裹數量。

在英國，與工會GMB有關的亞馬遜員工，已計畫在數座倉儲外發動抗爭，包含位於考文垂（Coventry）的倉儲中心。

一名GMB抗議籌畫者吉林說，「考文垂的亞馬遜員工過勞、待遇欠佳、已經受夠了」，數百人將齊聚，要求公司將時薪從每小時10.5英鎊提高至15英鎊。

美國當地的亞馬遜員工將在超過10個城市發動抗議，以及紐約第五大道的一棟公寓大樓外，因為那裏有一戶正是亞馬遜創辦人貝佐斯的。印度也會舉行多場抗議集會。日本近期成立工會的成員，則會在亞馬遜設在東京的日本總部前抗議。

部分抗議活動將聚焦在亞馬遜的環境和社會足跡，例如在愛爾蘭的員工將在亞馬遜的都柏林辦公室外，反對在這座城市設立兩座規畫中的新資料中心。在南非，抗議者將聚在亞馬遜新成立的開普頓辦公室附近，因當地原住民認為這塊被開發的土地是神聖的。