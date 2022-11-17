要出大事了？推特告知職員 所有辦公大樓暫時關閉至21日

BBC報導，推特已經告知公司職員，所有辦公大樓將暫時關閉，且立即生效。(路透)

彭博資訊、路透、華爾街日報及英國金融時報（FT）等重量級媒體都報導，馬斯克 日前對推特 員工發出最後通牒，要求在全新「鐵腕」而「長工時高強度」的環境下工作後，拒簽這份承諾書的員工人數比預期多出不少，這可能危及推特的日常營運，也讓這家社群媒體 平台的未來面臨更多不確定性。

馬斯克原先致函推特員工，要求在美東時間17日下午5時前在線上表單決定，是否同意留在公司從事高強度工作，否則就領三個月資遣費、離開推特。

但因為太多人決定領資遣費並走人，導致目前還不確定哪些人會進辦公室上班。根據彭博看到的備忘錄，推特即日起暫時關閉辦公室，21日才重新開放。這份備忘錄還寫道：「請持續遵循公司政策，勿在社群媒體上討論機密資訊，或散布至媒體或其他地方。」

目前還不清楚有多少員工選擇留下，但用電郵驗證用戶工作地點的工作流程應用程式（App）Blind，舉行的一份調查顯示，180人裡有42%選擇「離開吧，我自由了！」，顯示在馬斯克倉促開除半數員工後，部分員工的士氣低落。

在截止期限前的最後幾小時，馬斯克試圖說服員工留下。知情人士透露，一些推特重要員工在17日下午被找去開會，聽取推特未來的藍圖。

先前反對遠距上班的馬斯克，17日也再寄一封郵件給員工，語氣稍微軟化，「允許這麼做的前提是，你的主管承擔責任，確保你會有傑出的貢獻」，公司職員和同事的面對面會議，每月不應少於一次。

但這些做法仍不足以挽回員工的心。推特內部的Slack交流平台出現部分員工向同事道別的訊息，有些人還附上「敬禮」的表情符號（emoji）。許多在這波裁員潮中離開公司的員工，都使用這個符號。

知情人士也說，部分離職的員工懷疑，這麼多人離開推特時，帶走產品如何運作的運作知識，讓這家社群網路公司在正常營運時，可能難以修復問題、更新系統。