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連3年反聖嬰現象 今冬南方溫暖乾燥、北方寒冷潮濕

編譯孫梁／綜合20日電
受聖妞現象影響，南方今年冬天將是溫暖而乾燥，而西北部太平洋和五大湖地區則將是寒冷而潮濕；受旱災之苦的密西西比河部分流域早已乾涸，短期內無法緩解。(美聯社)
受聖妞現象影響，南方今年冬天將是溫暖而乾燥，而西北部太平洋和五大湖地區則將是寒冷而潮濕；受旱災之苦的密西西比河部分流域早已乾涸，短期內無法緩解。(美聯社)

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)20日表示，受聖妞現象(La Niña，或稱反聖嬰現象)影響，南方今年冬天將溫暖而乾燥，包括遭受旱災之苦的密西西比河谷下游和西南部地區，而西北部太平洋和五大湖地區則將是寒冷而潮濕的冬季。

五大湖地區今冬的降雨將高於正常水平。圖為遭冰封的密西根湖。(美聯社)
五大湖地區今冬的降雨將高於正常水平。圖為遭冰封的密西根湖。(美聯社)

NOAA認為，今年冬季將連續三年出現聖妞現象，全球氣候都受影響。聖妞是與聖嬰現象相反的天候模型，將導致熱帶太平洋的水溫更冷，但過去50年不常發生。

聖妞現象將加劇乾旱地區的旱情，升高中南部地區發生野火的危險，西南部和堪薩斯與奧克拉荷馬州的嚴重旱災將繼續延長，意味著密西西比河持續處於低水位，影響駁船航運，也意味著加州和西部地區的旱情，以及許多水庫因為科羅拉多河的水位下降而枯竭等問題，都不會得到緩解。

美國氣候預報中心預計，今年聖妞現象持續整個冬季的機率為75%。

2000年以來，美國本土逾80%地區出現不正常的乾旱天候，目前59%的地區處於乾旱，西部部分地區和南方大平原今年冬天將有嚴重乾旱。受聖妞現象影響，乾旱也可能擴及墨西哥灣沿岸，西北部太平洋地區將有更多降水，大湖地區的降水將多於正常水平。

溫和與乾燥的冬季天候還將擴展到東岸的95號公路走廊，從華府到波士頓一帶如果出現風暴天氣，可能是降雨也可能是降雪

造成南方地區溫和與乾燥，而包括西北部太平洋地區和中西部在內的北方地區寒冷和潮濕，是因為聖妞現象將大氣高速氣流(jetstream)推向北方各州和加拿大一帶。

聖妞現象2020至2021年冬季剛開始時，全國出現歷史性的寒冬，通常滯留在北極地區的北極渦旋南下，給南方地區帶來創紀錄的降雪。

聖妞現象對全球其他地區的氣候影響，包括秘魯、智利和非洲之角地區的乾旱，以及東南亞和澳洲的強降雨。

降雪 奧克拉荷馬州 東南亞

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