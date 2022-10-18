兩票中4.94億兆彩 1張來自佛州颶風災區

頭獎4億9400萬元的兆彩開出兩張中獎彩票，分別落在加州和佛州，巧的是兩州賣出彩票的店家都是便利商店7-11。(Getty Images)

獎金近5億元的最新一期兆彩(Mega Millions)開出兩張中獎彩票，其中一張是不到一個月前在伊恩颶風(Hurricane Ian)襲擊的佛羅里達州 售出。

佛州 樂透局(Florida Lottery)透過新聞稿說，中獎彩票售出地點是佛羅里達州邁爾斯堡(Fort Myers)的7-11便利商店；伊恩颶風9月28日重創邁爾斯堡及佛州西南部，居民至今仍忙著清理災後受損物品及環境。

加州樂透局(California Lottery)則在社群媒體推特發表推文稱，另一張中獎彩票是在加州聖荷西的7-11出售。兩張中獎彩票將分享4億9400萬元的獎金。

四級颶風伊恩 在佛州造成100多人死亡，摧毀該州西海岸以及包括奧蘭多在內數個內陸城市的許多社區，邁爾斯堡周圍地區災情最慘重，邁爾斯堡海灘鎮(Fort Myers Beach)議員阿勒斯(Dan Allers)事後說，邁爾斯堡海灘遭到徹底破壞。

官員稱，邁爾斯堡所在地的李郡(Lee County)有50多人死於風暴，伊恩料將成為佛州史上造成損失最大的風暴。

佛州樂透局長戴維斯(John F. Davis)透過聲明說，這次中獎感覺別具意義，因為中獎彩票是在邁爾斯堡賣出，而幾周前伊恩颶風重創該地區，復原工作仍在進行中，希望這次中獎對中獎者和出售中獎彩票的零售商有所鼓舞。

佛州中獎者須在180天內領取獎金，根據佛羅里達州樂透局規定，該州中獎者不得匿名。

10月14日兆彩開出的中獎號碼是09-22-26-41-44，大彩球(Mega Ball)中獎號碼是19。