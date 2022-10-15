夢想生計畫 聯邦法官裁定可續執行 但拒收新申請案
去年7月裁定「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA；俗稱「夢想生」)不合法的德州南區聯邦法院法官哈南(Andrew Hanen)14日指出，目前的聯邦政策版本仍可暫時繼續執行，以免數十萬名「夢想生」移民遭驅逐出境。
DACA去年被哈南宣布不合法、不得接受新申請後，拜登政府為提高DACA倖存機會，提出了當前版本；新規定將於10月31日生效；拜登政府當時也對哈南裁決提出上訴。位於紐奧良的聯邦第五巡迴上訴法院上周表示，哈南應重新審視拜登政府通過修訂的DACA新版本，因此此案又回到哈南手中。
哈南14日在聽證會上表示，依新規定將在月底實施的聯邦DACA政策，可以繼續依他之前設定的條件來執行：已加入DACA計畫者可繼續參加並更新，但不接受新申請案。
哈南14日同時要求聯邦政府律師提供更多新規定資訊，他預計會有更多相關法律論據，但他沒有為未來聽證會定下時間表。目前不確定哈南何時會對此案作出最後裁決，預料此案最終將第三度提交至美國最高法院。
在聯邦法院外等候聽證結果的「夢想生」之一、38歲的魯伊斯 (Karina Ruiz De Diaz) 表示，她對哈南保留此計畫感到欣慰，但法官拒絕開放給成千上萬需要保護的新申請人，令她失望。
代表DACA受益者的律師、墨西哥裔法律辯護教育基金 (MALDEF) 律師裴拉爾斯(Nina Perales)表示，DACA的最終命運仍不確定，無疑是向國會發出信號，國會必須採取行動對「夢想生」提供永久保護。國會過去多次未能通過保護DACA受益者的「夢想生法案」。
無論哈南最終裁定為何，預料DACA將第三次訴諸最高法院。2016年，最高法院大法官在有關擴大DACA和DACA受益者父母計畫版本裁定時，曾以4比4陷入僵局。2020年，法院以5比4裁定川普政府不當終止DACA，使其得以保留。
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