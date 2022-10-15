夢想生計畫 聯邦法官裁定可續執行 但拒收新申請案

大批示威群眾14日聚集在德州休士頓聯邦法院旁的公園，支持拜登政府提出的「童年抵美暫緩遣返計畫」。德州南區聯邦法院法官哈南當天允許目前的聯邦政策版本暫時繼續執行。(美聯社)

去年7月裁定「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA；俗稱「夢想生 」)不合法的德州南區聯邦法院法官哈南(Andrew Hanen)14日指出，目前的聯邦政策版本仍可暫時繼續執行，以免數十萬名「夢想生」移民遭驅逐出境。

DACA去年被哈南宣布不合法、不得接受新申請後，拜登 政府為提高DACA倖存機會，提出了當前版本；新規定將於10月31日生效；拜登政府當時也對哈南裁決提出上訴。位於紐奧良的聯邦第五巡迴上訴法院上周表示，哈南應重新審視拜登政府通過修訂的DACA新版本，因此此案又回到哈南手中。

哈南14日在聽證會上表示，依新規定將在月底實施的聯邦DACA政策，可以繼續依他之前設定的條件來執行：已加入DACA計畫者可繼續參加並更新，但不接受新申請案。

哈南14日同時要求聯邦政府律師提供更多新規定資訊，他預計會有更多相關法律論據，但他沒有為未來聽證會定下時間表。目前不確定哈南何時會對此案作出最後裁決，預料此案最終將第三度提交至美國最高法院。

在聯邦法院外等候聽證結果的「夢想生」之一、38歲的魯伊斯 (Karina Ruiz De Diaz) 表示，她對哈南保留此計畫感到欣慰，但法官拒絕開放給成千上萬需要保護的新申請人，令她失望。

代表DACA受益者的律師、墨西哥 裔法律辯護教育基金 (MALDEF) 律師裴拉爾斯(Nina Perales)表示，DACA的最終命運仍不確定，無疑是向國會發出信號，國會必須採取行動對「夢想生」提供永久保護。國會過去多次未能通過保護DACA受益者的「夢想生法案」。

無論哈南最終裁定為何，預料DACA將第三次訴諸最高法院。2016年，最高法院大法官在有關擴大DACA和DACA受益者父母計畫版本裁定時，曾以4比4陷入僵局。2020年，法院以5比4裁定川普政府不當終止DACA，使其得以保留。