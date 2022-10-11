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加州乾旱拖累 食品漲價似無止境

編譯周芳苑／綜合10日電
加州中部缺乏雨雪、最南部的科羅拉多河供水有限，番茄和洋蔥等夏季作物枯萎，並威脅冬季綠葉蔬菜，食品雜貨價格持續看漲。圖為乾旱的農地。（美聯社）
加州中部缺乏雨雪、最南部的科羅拉多河供水有限，番茄和洋蔥等夏季作物枯萎，並威脅冬季綠葉蔬菜，食品雜貨價格持續看漲。圖為乾旱的農地。（美聯社）

加州中部缺乏雨雪、最南部的科羅拉多河供水有限，番茄和洋蔥等夏季作物枯萎，並威脅冬季綠葉蔬菜，食品雜貨價格持續看漲，日常支出壓力雪上加霜，似無止境。

路透報導，今年食品價格上漲已讓全美通貨膨漲率飆至40年新高，如今加州乾旱、佛州因颶風伊恩(Hurricane Ian)肆虐而危及柑橘和番茄等農作物，可能進一步推高食品價格。素有「美國沙拉盤」(U.S. salad bowl)之稱的這些地區嚴重乾旱甚至拖累義大利麵醬、晚餐熟食等主食。

加州糧食與農業委員會(California State Board of Food and Agriculture)主席卡梅倫(Don Cameron)說，目前沒有足夠的水灌溉所有農作物。

2020年起加州便出現乾旱，加州中央谷地(Central Valley)今年1、2月乾旱創紀錄，旱情更惡化。致力水土保護的內華達山脈保護協會(Sierra Nevada Conservancy)數據顯示，為中央谷地提供水源的拉森峰4月供水量僅達歷史均值的38%。

在加州法爾博(Firebaugh)附近，第四代農民巴塞羅斯(Aaron Barcellos)僅在家族農場四分之一土地上種植，今夏提前兩周收割番茄，以免受更多旱害。

加州生產全球約30%的加工用番茄，受旱災影響，農業部8月將2022年番茄預估產量下調至1050萬噸，比稍早預估減少10%。

卡梅倫說，農民提高番茄及洋蔥和大蒜價格，今夏收割的農產品已在送往罐頭廠和下游買家時調漲25%，預計2023年洋蔥和大蒜將再上漲25%，番茄價格也連番上漲，罐頭廠和加工廠2021到2023年成本大增50%。

為因應加州供應短缺，番茄義大利麵醬製造商卡夫亨氏(Kraft Heinz)從其他地區採購番茄，不排除漲價。

南加州帝王谷(Imperial Valley)農民種植成百上千畝綠葉蔬菜，預計今冬收割，但科羅拉多河水位創新低而面臨供水限制，而影響耕種；農民維西(Jack Vessey)通常1月種植苜蓿或硬粒小麥，因乾旱可能休耕，他說，科羅拉多河是唯一水源，缺水將拖垮整個社區。

加州 義大利 蔬菜

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