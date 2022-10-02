我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

加州將中國農曆新年定為法定節假日 可休假8小時

特斯拉人型機器人Optimus亮相 估3、5年內上市

編譯中心／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克9月30日在特斯拉AI日上展示了外界引頸期盼的人形機器人Optimus，馬斯克曾表示，機器人業務將比汽車更有價值。(路透)
特斯拉執行長馬斯克9月30日在特斯拉AI日上展示了外界引頸期盼的人形機器人Optimus，馬斯克曾表示，機器人業務將比汽車更有價值。(路透)

萬眾矚目的人形機器人「Optimus」原型機9月30日亮相，馬斯克(Elon Musk)在當天電動車製造商特斯拉的「人工智慧日」(AI Day)活動中，展示了他讚不絕口的人型機器人Optimus。馬斯克表示，特斯拉的目標是儘快量產出有用的機器人，預計未來將有數百萬個Optimus，且售價將低於汽車，可能不到2萬元。

馬斯克曾表示，機器人的市場將比電動車更有價值。

特斯拉「2022 AI日」登場，人形機器人「Optimus」原型機亮相。(取自特...
特斯拉「2022 AI日」登場，人形機器人「Optimus」原型機亮相。(取自特斯拉官網）

揭幕後，馬斯克在加州巴洛阿圖(Palo Alto)發表了這個重約73公斤的原型機器人。會場上只見這個背後仍接著電線的機器人，步向台前和觀眾揮手，並展示一些基本舞步。現場也播放一段關於Optimus的影片。片中，Optimus交付包裹、替植物澆水，並在特斯拉工廠中將金屬棒裝箱。

馬斯克說：「與我們展示的相比，Optimus可以做更多，我們只是不希望它跌得鼻青臉腫。」

他在特斯拉位於加州巴洛阿圖辦公室所辦的「人工智慧日」活動中說：「我們的目標是盡快製造有用的人型機器人。」「要改善和證明Optimus，還有很長一段路要走。」

馬斯克表示，目前的人形機器人沒有「大腦」，沒有自己在現實世界中導航的智能，非常昂貴且產量低。相較之下，Optimus將是一個「功能非常強大的機器人」，產量非常高，未來可達到數百萬台，且預計成本將遠低於汽車，可能不到2萬元。馬斯克預言，未來機器人將可供家用，包括做晚餐、修剪草坪、照顧長者，甚至成為人類的「夥伴」或性伴侶。

關鍵的考驗將是Optimus是否能應對非預期發生的情況。

Optimus的名字來自於電影「變形金剛」(Transformers)裡「博派」(Autobots)能力極強卻又仁慈的領導者柯博文(Optimus Prime)。

特斯拉預計Optimus未來應用範圍應該更大，但要改善和證明Optimus，還有很長一段路要走。換言之，Optimus距離上市仍有的等，但馬斯克認為，可能三至五年內，客戶就能買到Optimus。

馬斯克 特斯拉 加州

上一則

前華裔花式滑冰名將關穎珊出任駐貝里斯大使 參院通過

下一則

最長壽前總統 卡特在家鄉喬治亞州慶98歲生日

延伸閱讀

馬斯克SpaceX「星鏈」服務 助佛州颶風災區恢復網路

馬斯克SpaceX「星鏈」服務 助佛州颶風災區恢復網路
難得感性 馬斯克：我會告訴年少的自己「這件事」

難得感性 馬斯克：我會告訴年少的自己「這件事」
特斯拉AI日登場 人形機器人Optimus正式亮相

特斯拉AI日登場 人形機器人Optimus正式亮相
特斯拉Q3交車量預估遭降 長期展望仍看好

特斯拉Q3交車量預估遭降 長期展望仍看好

熱門新聞

承諾將捐款「直到自己的保險箱全空為止」的女富豪麥肯齊·史考特，27日聲請和第二任丈夫離婚。圖為她2018年檔案照。(美聯社)

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

2022-09-28 20:47
麻州檢方指控柯秀芳(音譯，中)盜用房東支票4萬元，遭房東對質後把他打死，屍體就藏在房東家中。(WCVB電視台截圖)

麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍

2022-09-29 14:02
伊恩颶風(Hurricane Ian)重創佛羅里達州之後，朝南卡羅來納州前進。(Getty Images)

伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒

2022-09-30 14:05
東屋崙King Estate complex校區，28日下午發生大規模槍擊，6人中槍，2人生命垂危。（記者劉先進／攝影）

北加奧克蘭校園大規模槍擊 6人中彈

2022-09-28 22:01
拜登(總統中)本月14日出席底特律車展時，牽著民主黨籍的密西根州州長惠特默(右二)的手出場，有網友誤以為戴著口罩的密西根州聯邦眾議員丁格爾(左)是第一夫人吉兒，因而傳出拜登牽錯老婆、把吉兒晾在一邊的錯誤說法。（取材自推特）

拜登與女州長牽手照引熱議 網友誤認第一夫人被晾一邊

2022-09-25 00:41
2021年1月6日國會暴動。

國會暴動當天接到白宮九秒神秘電話 暴徒身分曝光

2022-09-27 11:32

超人氣

更多 >
廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀
網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁
宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩
英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國
紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀