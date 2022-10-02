特斯拉人型機器人Optimus亮相 估3、5年內上市

特斯拉執行長馬斯克9月30日在特斯拉AI日上展示了外界引頸期盼的人形機器人Optimus，馬斯克曾表示，機器人業務將比汽車更有價值。(路透)

萬眾矚目的人形機器人「Optimus」原型機9月30日亮相，馬斯克 (Elon Musk)在當天電動車製造商特斯拉 的「人工智慧日」(AI Day)活動中，展示了他讚不絕口的人型機器人Optimus。馬斯克表示，特斯拉的目標是儘快量產出有用的機器人，預計未來將有數百萬個Optimus，且售價將低於汽車，可能不到2萬元。

馬斯克曾表示，機器人的市場將比電動車更有價值。

特斯拉「2022 AI日」登場，人形機器人「Optimus」原型機亮相。(取自特斯拉官網）

揭幕後，馬斯克在加州 巴洛阿圖(Palo Alto)發表了這個重約73公斤的原型機器人。會場上只見這個背後仍接著電線的機器人，步向台前和觀眾揮手，並展示一些基本舞步。現場也播放一段關於Optimus的影片。片中，Optimus交付包裹、替植物澆水，並在特斯拉工廠中將金屬棒裝箱。

馬斯克說：「與我們展示的相比，Optimus可以做更多，我們只是不希望它跌得鼻青臉腫。」

他在特斯拉位於加州巴洛阿圖辦公室所辦的「人工智慧日」活動中說：「我們的目標是盡快製造有用的人型機器人。」「要改善和證明Optimus，還有很長一段路要走。」

馬斯克表示，目前的人形機器人沒有「大腦」，沒有自己在現實世界中導航的智能，非常昂貴且產量低。相較之下，Optimus將是一個「功能非常強大的機器人」，產量非常高，未來可達到數百萬台，且預計成本將遠低於汽車，可能不到2萬元。馬斯克預言，未來機器人將可供家用，包括做晚餐、修剪草坪、照顧長者，甚至成為人類的「夥伴」或性伴侶。

關鍵的考驗將是Optimus是否能應對非預期發生的情況。

Optimus的名字來自於電影「變形金剛」(Transformers)裡「博派」(Autobots)能力極強卻又仁慈的領導者柯博文(Optimus Prime)。

特斯拉預計Optimus未來應用範圍應該更大，但要改善和證明Optimus，還有很長一段路要走。換言之，Optimus距離上市仍有的等，但馬斯克認為，可能三至五年內，客戶就能買到Optimus。