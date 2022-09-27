伊恩颶風威力增強 預測周三登陸佛州 坦帕恐狂風暴雨

伊恩颶風可能增強成四級暴風後，預測28日在佛州西部登陸；圖為佛州民眾合力填充沙袋防範淹水。(美聯社)

伊恩(Ian)颶風 來勢洶洶，可能增強成四級暴風，預測28日從佛州西部登陸，太空 總署26日已把登月火箭撤離發射台，升空時間再度延後。

刻正掃向古巴 西部的伊恩颶風橫跨墨西哥灣時，風速預計加速到每小時140哩(225公里)，然後從坦帕和聖彼得堡登陸；屆時，它可能成為1921年以來襲擊該地區的最強烈颶風。

希爾斯波羅郡緊急管理處長達德禮(Timothy Dudley)籲請當地民眾務必嚴陣以待，「這次是來真的，不是演習。」

美國國家颶風中心資深專家布朗(Daniel Brown)告訴美聯社，「古巴正面臨極端的颶風級強風，以及威脅生命的陣風巨浪和豪雨。」颶風中心預測，古巴西海岸26日晚和27日晨浪高可達14呎(4.3公尺)。

26日下午伊恩颶風在古巴西端西南195哩，時速13哩，往西北前進，最大陣風每小時達85哩，暴風眼正從開曼群島西邊掠過，總理潘頓(Wayne Panton)說朝野正合力確保人畜均安。群島似乎無恙，風停雨歇後，街上已見人群活動。

颶風中心說，伊恩進入墨西哥灣後，範圍將擴大且風勢加速，「可能對佛州西部海岸造成很大的風浪衝擊。」

坦帕灣區可能承受10呎巨浪和10吋降雨量，預測有些地方雨量可達15吋，足以淹沒海岸社區；希爾斯波羅郡長邦妮‧魏茲(Bonnie Wise)說，低窪地區30萬居民可能得往高處撤。

鑑於伊恩來勢洶洶，太空總署為安全計，把預定29日升空的登月火箭拖回倉庫。短短四哩路程，需12小時完成。

甘迺迪太空中心恰好位於伊恩暴風圈的邊緣，管理人員不願冒險，決定再度延後發射升空日期，可能延到11月。

98公尺長的「太空發射系統」火箭首次試飛費用高達41億元，搭載的太空艙不載人；2024年再度升空會有真人繞月飛行，2025年登月。