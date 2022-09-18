大法官金斯柏招牌領片 慈善拍賣會拍出驚喜高價

圖為衣著品飾講究的已故大法官金斯柏(左)，2015年與時為眾院少數黨領袖的裴洛西合影。(美聯社)

故自由派大法官 魯絲·巴德爾‧金斯柏 (Ruth Bader Ginsburg)的招牌大法官領片最近出現在慈善拍賣 中，這是她的招牌領片首次出售，本次公益慈善拍賣會自7日至16日進行，約75件商品共售出近51萬7000元。

國際拍賣行邦瀚斯(Bonhams)原本估計，金斯柏領片售出價為3000元至5000元，最後售出金額為17萬6775元，為該拍賣會中成交價最高的商品。

除了金斯柏出庭時穿戴的經典金珠扣領片，這場線上拍賣會商品還包括她看歌劇用望遠鏡(1萬837.5元)、一個木槌(2萬400元)、披肩(1萬2750元)；另還有一雙黑蕾絲手套(1萬6575元)和奶油色蕾絲手套(1萬2750元)。

金斯柏歷經結腸癌治療後，於1990年年代末期開始戴手套。聯邦最高法院首位女性大法官珊卓拉·歐康納(Sandra Day O'Connor)建議金斯柏戴手套，可在揮手時避免顯露病狀，但金斯柏太愛手套因此繼續穿戴。

這次拍賣也有不常見的小東西，金斯柏兒子受訪談論本次收藏時表示：「很難不提到這個蛋糕裝飾。」這個翻糖裝飾是金斯柏友人委託製作的生日禮物，她穿著法袍張開雙臂站在一艘以其小名命名的「惡名昭彰RBG」(The Notorious RBG)戰艦船頭。

不過金斯柏的領片才是她最著名的時尚配件，她的兒子和媳婦表示，金斯柏有數十種領片，其家人捐給史密森學會(Smithsonian Institution)，包括她持反對意見時常戴的黑領片。

這場拍賣會原擬拍賣金斯柏的兩片領片，另一片布料領片由金斯柏的法官助理贈送，還縫上家訓「這不是犧牲，而是為家人。」

金斯柏家屬6日在聲明中表示，他們決定留下另一片領片，並永久租借給「適當機構展示，好讓大家都能看到」，除此之外並未透露更多細節。

拍賣會16日結束，這也是87歲金斯柏逝世兩周年的前兩天。9月拍賣會是今年第三場金斯柏私人物品拍賣，她的兒子表示這也是最終場。

這場拍賣得將捐給協助全球弱勢兒童的非營利組織「SOS兒童村」(SOS Children's Villages)，金斯柏媳婦在該組織擔任顧問委員。