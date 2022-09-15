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共和黨新罕州國會初選川普派出線 民主黨鬆口氣：必勝

編譯孫梁／綜合14日電
不承認2020年大選結果的退役陸軍准將博杜克，在新罕布夏州共和黨國會參議員候選人初選中勝選。(美聯社)
不承認2020年大選結果的退役陸軍准將博杜克，在新罕布夏州共和黨國會參議員候選人初選中勝選。(美聯社)

不承認2020年大選結果的退役陸軍准將博杜克(Don Bolduc)，贏得新罕布夏州共和黨初選的國會參院席位提名，14日中午公布的投票結果顯示，他比州參議會主席默斯(Chuck Morse)多出1500多票。

共和黨溫和派的默斯得到共和黨州長蘇努努(Chris Sununu)背書，還獲得全國共和黨人450萬元資助，他的敗選讓新罕州的共和黨人擔憂，立場偏右的博杜克獲勝，可能喪失今年11月共和黨奪回參院控制權的機會。

民主黨人對博杜克出線鬆了口氣，認為他與競選連任的民主黨國會參議員馬姬·哈桑(Maggie Hassan)對決時處於弱勢地位。哈桑2016年以1000票優勢取勝，但她的支持率低迷。

年僅25歲的新人凱洛琳·李維特13日晚勝選，成為共和黨國會眾議員的候選人。(美聯...
年僅25歲的新人凱洛琳·李維特13日晚勝選，成為共和黨國會眾議員的候選人。(美聯社)

新罕州的初選受到全國關注，除博杜克外，另一焦點是前總統川普的新聞助理、年僅25歲的新 人凱洛琳·李維特(Karoline Leavitt)13日晚勝選，成為共和黨國會眾議員的候選人。極右翼的李維特擊敗了眾議會共和黨領袖支持的默沃斯(Matt Mowers)，11月將挑戰民主黨的兩屆國會眾議員帕巴斯(Chris Pappas)。

博杜克和李維特的勝利表明川普對共和黨的鐵腕掌控，顯示共和黨人是按川普的標準在關鍵州推舉候選人，同時也是一場豪賭。

博杜克在計票期間始終領先，他得到草根階層的支持；博杜克的支持者更關心移民和2020年大選議題，他說：「我與120位將領簽署公開信，相信2020年是川普贏了。」聯邦調查局(FBI)搜查川普的佛羅里達州海湖莊園後，博杜克宣布對廢除FBI持開放態度。

初選失敗的默斯承認拜登2020年勝選，溫和派的共和黨州長蘇努努認為博杜克是「陰謀論極端份子」。

與共和黨有關的超級政治行動委員會為新罕州留下2900萬元廣告費，可能有助於博杜克攻擊哈桑，但不知他能否動用。但如果博杜克是單槍匹馬作戰，他則處於絕對劣勢：競選帳戶截止8月底僅餘8萬4000元，而已經花掉數百萬元廣告費的哈桑仍有730萬元。

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