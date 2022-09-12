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接種新版補強針 近期打過疫苗後染疫者再等等

編譯徐薏茹／綜合11日電
專家建議，近期曾感染新冠肺炎的人群可先等待幾個月，再接種針對omicron變種病毒的新版補強針。(Getty Images)
專家建議，近期曾感染新冠肺炎的人群可先等待幾個月，再接種針對omicron變種病毒的新版補強針。(Getty Images)

白宮防疫協調官吉哈(Ashish Jha)日前建議，近期曾感染新冠肺炎的人群可先等待幾個月再接種針對omicron變種病毒的新版補強針。研究發現接種疫苗後而感染新冠肺炎者，擁有顯著的保護力，需注意的是，該研究數據以先前在國內盛行的omicron變種病毒為根據，而且免疫力也會隨著時間減弱。

吉哈上周在記者會上表示：「如果近期曾染疫或剛接種疫苗，等待幾個月是合理的。」他呼籲符合資格的民眾盡快接種補強針，尤其是年長者、有嚴重醫療狀況或免疫功能低弱等高風險族群。

聯邦疾病防治中心(CDC)日前批准針對Omicron變種病毒亞變種BA.5的新型補強針，開放12歲以上人群接種，補強針需與上一次接種初階段兩劑疫苗或接種舊型補強針的時間間隔至少兩個月。

CDC建議最近才剛接種或感染新冠肺炎的人群先等待三個月後再接種下一劑，研究顯示染疫後幾個月再接種補強針免疫反應更好。

吉哈7月時曾指出，自從夏季BA.5變異種成為國內主要傳播的病毒後，突破性感染（Breakthrough infection）的情況更加普遍，BA.5病毒是目前傳染力最高，最能躲過免疫系統的病毒形式。

感染BA.5病毒復原後的保護力能維持多久，目前仍缺乏充足的數據，CDC先前認為染疫能提供約90天的保護力，但在90天內二度感染的案例也愈來愈普遍。

莫德納(Moderna)的BA.1病毒補強針臨床試驗數據顯示，曾染疫又接種補強針的人群擁有最強的免疫反應。

卡達威爾康奈爾醫學院(WCM-Q)在新英格蘭醫學雜誌(NEJM)發表的研究表明，已接種最初三劑疫苗並在之後染疫的人群對BA.1、BA.2病毒擁有70%以上的保護力；接種兩劑疫苗後感染的的人群擁有50%以上的保護力。

但該研究數據不見得適用於全美，因為研究地點卡達的人口更年輕，50歲以上族群僅占卡達人口的9%，在美國則超過三分之一；BA.1、BA.2也已經不在美國盛行，不過當前在國內盛行的BA.5病毒與其非常相似。

疫苗 變種病毒 新冠肺炎

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