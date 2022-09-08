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尚氣上映周年 劉思慕發文坦承暴紅後心理健康出問題

記者顏伶如／綜合報導
「尚氣與十環傳奇」一片讓劉思慕成為紅星，但也影響了心理健康。圖為他去年12月接受世界日報專訪。(記者顏潔恩／攝影)
「尚氣與十環傳奇」一片讓劉思慕成為紅星，但也影響了心理健康。圖為他去年12月接受世界日報專訪。(記者顏潔恩／攝影)

奇幻動作片「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)票房長紅後，華裔男星劉思慕(Simu Liu)躍升漫威(Marvel)超級英雄行列，名列時代(Time)雜誌2022年100名最有影響力人物排行榜；不過，33歲的劉思慕選在「尚氣」上映周年於Instagram發文寫道，暴紅之後也付出代價，心理健康出了問題。

「尚氣與十環傳奇」2021年9月3日在北美地區推出，票房成績亮麗，影評也高度肯定，全球票房累計收入達4億3220萬元。

劉思慕在上映周年於Instagram發文寫道：「一年之前的這天，這部電影推出，完全改變了我的人生。」他寫道，成名的滋味非常美妙，「可是經過一段時間沉澱，我也了解到人生因此付出代價。」

他表示，對於突然變成備受矚目的公共人物，自己其實毫無準備，「一路走來邊走邊學，跌跌撞撞，參加所有脫口秀及接受訪問都表現得糟糕透頂，我也忽略了應該花時間照顧自己，把心理健康擺在第一位」。

他在貼文中寫道，緊接著「尚氣」之後又接拍四部電影，目前正參加第五部影片拍攝，還出版了一本回憶錄，「我忙到幾乎沒有時間喘息，因為我很怕放開一直踩在油門上的腳」。

劉思慕寫道：「我一心一意堅持要為我所出身的族群好好盡力，結果把自己累到精疲力盡。雖然對於各種成果與工作深感自豪，我也明白如果要繼續往前走，勢必做出某些調整才行。」

他表示，目前正在接受心理諮商，學習著凡事要顧及自己的健康，「我正在療癒當中，最後我將成為不只是超級英雄，而是一個好人，一個有為有守的人」。

他在發文中對追蹤粉絲表示，非常熱愛演藝工作，未來歲月將繼續努力。

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