肉廠增人手、民眾需求減少 牛肉價格開始回落

由於市場需求下降，以及加工廠人手問題改善，牛肉價格終於往下降。圖為佛蒙特州的一處養牛場。(美聯社)

牛肉過去一年是超市裡最昂貴的商品之一，價格連連上漲，近期隨著消費者需求減少，加上肉廠的人手問題改善，價格終於開始往下降。

幾個月以來，運輸成本、原物料與勞動力成本上漲推動食品與消費品的價格不斷飆升，肉品漲幅尤其大，消費者轉而購買更便宜的肉排，或相對較便宜的雞肉；業者和分析師指出，隨著牛肉價格趨於穩定，消費者開始回頭購買牛肉。

市場研究公司Information Resources Inc的數據顯示，截至8月7日的四周期間，牛肉零售價格比去年同期下降0.7%，比前四周下降1%；本次價格下跌是自2021年6月以來首次連月下滑，不過牛肉價格仍處於歷史高位。

同一時期，肋眼牛排和牛腰肉(loin)與一年前相比下跌近10%；牛胸肉下跌約18%；最便宜且需求高的牛絞肉則上漲約7%，1月時漲幅約為20%。

自新冠疫情 開始以來，由於人力短缺，各大肉品加工公司無法處理與之前一樣大量的肉品，肉類供應因此受到限制並推高價格。

牲畜行銷資訊中心(Livestock Marketing Information Center)高級農業經濟學者凱特 琳•麥卡洛克(Katelyn McCullock)指出，目前加工廠過去兩年促使價格上升的某些瓶頸已經緩解，改善國內的牛肉供應。

泰森食品(Tyson Foods)牛豬部門負責人米勒(Shane Miller)表示，薪資提高及各種新增福利 幫助改善人力問題，「我們的工廠正在提高產量。」

此外，由於國內部分地區持續乾旱，牧場經營主縮小畜群規模，更多牛隻被送往加工廠，也有助於改善牛肉供應。

若牛肉供應緊縮，部分牛肉的價格可能就不會繼續下跌，國內牛肉產量預計將於2023年下滑，從而限制牛隻供應，最終導致牛肉價格提高。