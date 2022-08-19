清理命案現場 家屬一句話 前女警改行 年收入逾1500萬元

堪薩斯市警察局前女警蘿拉‧史波林創辦清潔公司，專門清潔命案現場，當今平均年收入約為1500萬元。(取材自LinkedIn)

堪薩斯市警察 局(Kansas City Police Department)前女警蘿拉‧史波林(Laura Spaulding)當年值勤時，因為死者家屬一句提問，無意間點燃創業動機，辭職後創設生物危險物質清潔公司，專門清理消毒命案現場。17年來，從當時的一人公司到現在全美設有50多個據點，平均年收入達1500萬元。

48歲的史波林在新聞周刊(Newsweek)專欄撰文寫道，從小在佛羅里達州坦帕(Tampa)成長，大學畢業後決定追隨父親腳步，1997年加入堪薩斯市警察局。她說，在暴力犯罪 率偏高的城市服務，讓剛從警察學院畢業沒幾周的她，有機會見識到第一具屍體。一名男子被人發現陳屍旅館房間，死亡多日，身體嚴重腫脹。

命案現場的清理工作，並非交由警方負責；而是交給專門的清潔公司。圖為德州羅布小學槍案現場。(美聯社)

幾年之後，史波林在另一個命案現場調查時，被受害者母親問到警方何時會幫忙把房子清乾淨，讓她一時愣住，答覆警方並不負責清理刑案現場，婦人則追問清理工作將由誰負責。史波林寫道，回想這些年來處理凶殺案的經驗，「我很驚訝地發現，竟然不知道這個問題的答案」。

史波林後來詢問許多警察同事，也請教刑案現場調查小組(Crime Scene Investigation，CSI)，但都沒有人有答案。

她寫道，如果命案發生於私人住宅，實際上清潔現場是屋主的責任，也因此史波林萌生創業動機。她說，前往命案現場並不害怕，重點在於要學會如何清理。

讓她決定辭職的另一理由則是，警察工作讓她身心俱疲，「我一年賺4萬2000元，覺得沒有發展」。她指出，決定創業的那一刻，彷彿撥雲見日。

2005年，史波林的生物危險物質清潔公司正式成立，公司上下僅她一人，手頭無資金，所有工作都由她一肩挑。

她接到的第一份業務，是聖誕節 當天清理一處雙屍命案現場，兩名死者為家人，爆發爭議後開槍互轟，雙雙喪命於廚房；整個清消工作花了兩天半才完成。

生物危險物質清潔(Biohazard cleaning)與一般居家清潔不同，除了醫院等級的消毒劑，還有除臭的化學物質；噴氣洗滌機(air scrubber)、磁磚移除器(tile chipper)、地毯切割機(carpet cutters)等也是常用工具，還要清理噴濺於牆壁、天花板的污漬。

她指出，有囤積症(Hoarding)問題的民眾，住家是最難清理的，有著大量雜物與各式各樣的穢物、垃圾，通常要花好幾天才能清理完畢，任務結束後員工身心狀態同樣覺得不勝負荷。她表示，公司絕大多數的員工寧可清理有多人死亡的槍殺案現場，也不想清理囤積症患者的住家。

如今史波林已經不但擔任第一線的清潔技術員，而是負責員工訓練及公司公關，公司目前在全美各地設有50多個據點，平均年收入約為1500萬元。她指出，清消費用通常是由房屋保險公司付帳，而不是屋主自掏腰包。

她在文中指出，個人事業讓她獲得成就感，「幫助別人往前走下去，是一份非常重要的工作」。