WSJ：敏感高科技術輸中 商務部幾全放行 批評者促修改出口管制

美中科技競爭激烈，華爾街 日報16日報導，商務部 幾乎全數放行了出口到中國的美國技術申請案，甚至在特定重要的科技領域還有交易量增加的趨勢，反對者批評商務部的出口管制辦法需要立刻徹底調整。

華爾街日報報導，美國持續向中國輸出大量的半導體、航空零件、人工智慧技術等，且歷任多個政府均如此；反對者認為，難以控制這些技術不會流向中國軍方，這對解放軍有利。

拜登總統日前簽署晶片法案，斥資500億元在美國生產半導體，當時就特別提到美中先進晶片的產量落差，也談到美中科技競爭；不過，華爾街日報掌握數據分析，商務部對於出口管制仍寬鬆。

華爾街日報報導，前年美國出口到中國的技術商品價值1250億元，不到0.5%需要出口許可，其中，商務部同意出口率為94%；到了去年，放行率略降至88%。但報導指，這兩年計算法不同，無從比較。

批評人士告訴華爾街日報，商務部官員允許出口敏感技術，不恰當地將美國商業利益置於國家安全之上，呼籲立即修正規定，以應對來自北京的威脅。

五角大廈前中國出口管制首席分析師庫南(Steve Coonen)表示，商務部放行的美國技術可能運用於中國軍事領域，這樣的高許可率就是政策嚴重失敗的證據；華爾街日報報導，庫南因不滿政策在去年9月離職。

其他人士認為，若美國收緊技術出口，將讓德國、日本和南韓等盟國順勢填補空白，要真正有效地實施，必須美國和盟友一起行動，但這樣的協調可能需要數年。

華爾街日報報導，川普時期的白宮副國安顧問博明 (Matthew Pottinger)說，商務部一方面要保護國家安全，一方面又要促進美國出口，當涉及到中國時，困境尤為明顯；博明任職國安會期間曾舉行會議協調此事未果。

眾院外交委員會首席議員麥考爾(Michael McCaul)表示，從前年11月9日到去年4月20日，商務部同意超過1000億元的出口許可，給商務部出口管制名單上的華為和中芯國際；但這兩家公司都沒有回應華爾街日報報導。

聯邦參院外交委員會首席議員芮胥(James Risch)在推特發文表示，支持善用包含出口管制在內所有工具與中國戰略競爭，不能容忍美國技術嘉惠對手。

商務部表示，持續專注於與中國的長期戰略競爭，並與國防部、國務院和能源部跨部門共同做出出口管制決定。