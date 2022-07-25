「新配方」補強針拚9月推出 對抗新冠亞型變異株

拜登政府希望趕在秋季前開發出，能針對omicron亞型變異病毒的新疫苗。圖為加州舊金山居民接種新冠疫苗。(美聯社)

華盛頓郵報報導，幾位不願具名的聯邦衛生官員透露，由於拜登政府欲在秋季疫苗 接種計畫使用針對omicron病毒亞型變異株的新疫苗，50歲以下族群接種原版本補強針的計畫可能暫時擱置。

政府敦促疫苗製造商莫德納 (Moderna)、輝瑞(Pfizer)與BioNTech能趕在9月中推出新疫苗，原先計畫時間為秋季稍晚。

新配方補強針將包含針對omicron亞型變異株BA.4、 BA.5的成分，以及原先針對omicron病毒的配方，以應付不斷演變的病毒。

6月底食品及藥物管理局(FDA )顧問建議將omicron成分加進新配方疫苗，並指示製造商依照建議生產，疫苗製造商表示可能於10月推出新疫苗，官員則敦促製造商加快行動；消息人士透露，若新疫苗能趕在9月中推出，則政府可能不會授權50歲以下人群接種原版本的第二劑補強針。

最終決定尚未出爐，官員正在等待疫苗製造商的消息，必須評估秋季疫苗接種計畫若提早開跑是否有足夠的新疫苗供應，預計將於接下來幾日內決定。

莫德納發言人雷德利(Chris Ridley)表示公司正積極加速供應新配方疫苗，「以達到監管機構以及全世界公衛的需求。」

目前第二劑補強針僅開放給50歲以上、以及12歲以上免疫功能低下的族群。

公衛官員一直在討論是否擴大第二劑補強針接種計畫，相關爭論一路拖延到7月底，部分官員擔心鼓勵年輕成人接種第二劑補強針的機會漸漸流失；聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)日前向華盛頓郵報透露，正與FDA討論，但最終結果由FDA決定。

部分專家贊同成人接種第二劑原版本補強針，因為第一劑補強針的效果正在消退，此外還能使用即將過期的疫苗，否則只能將其丟棄。

另一派專家則警告，施打目前版本的第二劑補強針可能無太大益處，且可能有潛在傷害。費城兒童醫院疫苗專家奧菲特(Paul A. Offit)指出，重複接種相同的疫苗可能會導致「印痕作用」(imprinting)，即個人的免疫系統發展出針對早期病毒的高度針對性反應，無法適應病毒演變。