美西大旱 水權規範過時 加州政府頭痛

西部人口密集地區在最近幾年來，面臨愈發嚴重的用水問題。圖為一隻郊狼走過內華達州密德湖休閒區原本被水覆蓋的乾地。(美聯社)

西部人口密集地區在最近幾年來，面臨愈發嚴重的用水問題；有線電視新聞網(CNN)報導，此情勢反映出100多年以前的水權制度，放到現在已經出現問題，而能否在私有產權與民生用水之間取得平衡，端賴各州政府的智慧。

在100多年前開發西部的時候，「水」看起來是非常豐富的資源，因此水權的規範並不是一件受到注意的事情；例如在加州 ，只要業者在水源地貼上告示，即可視為已取得該地水權。

但是隨著加州產業發展，人口增加，以及氣候變遷 影響，加州的用水變得愈發吃緊而難以忽視；有鑑於此，加州參議會民主黨 團提案，旨在「根本性地變革」從供給面到應對缺水韌性的加州水資源體系。

加州法律事務所Hanson Bridgett水權律師梅特卡夫(Nathan Metcalf)表示，過往遺留下來的水資源體系，普遍被認為無法適應當前的時代，包括氣候變遷及用水狀況的演變等，而且還會發生農業與都市爭奪水資源的情事。

不過立法權想要為民眾擁有的水權制定規範，自然是較為敏感的事情；梅特卡夫表示，水權本質上與財產權無異，想要對財產權動腦筋，永遠都會是件有風險的事情。

梅特卡夫表示，最簡單的方法，就是直接購買；加州參議會民主黨團的提案中，就包括提撥15億元向擁有水權的業主採購水源地；該提案的總額為75億元，其他主要內容包括集中應用水資源，以確保用水更加清潔，以及生態保育等。

在加州北部，當地政府已經率先採取其他行動，與蒙多西諾(Mendocino county)、蘇諾瑪(Sonoma County)等郡的俄羅斯河(Russian River)上游水權擁有者簽訂自願性的共享協議，協議中承諾，各水權擁有者近期應每周集會一次，商討水資源供應狀況，以避免重蹈去年供水吃緊後被迫限水的覆轍。