馬斯克第9個孩子的媽 耶魯畢業 將去推特入職

特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

根據媒體Insider引用法院的文件爆料，特斯拉執行長馬斯克 （Elon Musk）與他創辦且出任執行長的人工智慧 公司Neuralink一位女性高階主管，生了一對雙胞胎，現在已經八個月大。

Insider說，根據法院文件，馬斯克與這位名為Shivon Zilis的下屬，於4月間向法院請求更改孩童姓名，以反映兩人的姓氏。孩童的姓改為Musk，中間名則為Zilis。基於隱私保護，這對雙胞胎的性別和名字沒有公布。

Insider表示，Zilis是在去年11月產下這對雙胞胎。

如果把這兩名小孩計算進來，馬斯克現在有多達九名子女，可組一支棒球隊。馬斯克一向主張多生育增加人口，這是他放眼移民其他行星願景的一部分。

衛報報導，Zilis現年36歲，出生於加拿大，畢業於耶魯大學，修習經濟學與哲學。曾在IBM與Bloomberg Beta工作。她被視為美國人工智慧業界上升中的明星。根據她領英（LinkedIn）上的資訊，現職為Neuralink營運與專案主管，2017年5月開始在Neuralink工作。

Insider還提到，最近馬斯克宣布要收購推特 （Twitter）之後，傳出Zilis會高升到推特去執掌當大權。