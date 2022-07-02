匿名官員：死亡聯結車通過檢查站 移民已藏貨櫃

走私移民造成53人死亡的聯結車司機薩莫拉諾，恐面臨死刑。圖為薩莫拉諾駕駛大卡車經過海關檢查站。(ABC電視截圖)

美聯社報導，匿名官員表示，日前因走私人口造成53人死亡的聯結車，在通過海關與邊境保護局(CBP )檢查站時，已有無證移民 躲藏在後方高溫的貨櫃中，目前不清楚這些無證移民藏身貨櫃多久，以及檢查站是否有幹員前去詢問。

這項發現引發人們重新關注，從墨西哥到加拿大邊界、沿路約110個公路檢查站的幹員，是否能有效發現車上有人非法入境美國。

美聯社報導，該輛走私移民的聯結車駛經德州 邊界城市拉雷多(Laredo)，並通過該市東北方26哩、位於35號州際公路的檢查站。

匿名官員表示，該車27日在聖安東尼奧(San Antonio)被發現時，車上有73人，後來共有53人死亡；目前不清楚檢查站幹員當時是否攔下司機詢問，或該車是否一路暢行無阻。

該輛聯結車45歲司機薩莫拉諾(Homero Zamorano Jr.)30日首次出席聖安東尼奧聯邦法庭，他在約五分鐘聽審中僅以「是」和「否」簡短回答；法官為他指派一名聯邦公辯律師和第二名律師，因為走私人口罪恐面臨死刑，法官下周將決定他是否符合保釋資格。

拉雷多區檢查站鄰近邊界，位處最繁忙之一的公路上，如果每輛車都遭攔下詢問，恐阻礙貿易和造成交通塞車；CBP官員稱檢查站不完美，但仍是僅次於邊界的第二道防護，他們也坦言，幹員必須兼顧執法利益與商貿交通往來。

亞利桑納州前CBP人員維拉利爾(Roy Villareal)表示，各檢查站的車流量和人員配置不一，幹員通常只有五至七秒的時間決定是否要質問司機，「最後很難確認是否發現犯罪，很難說執法效力是否為100%、50%或10%」。

德州州警宣布，他們將依州長艾伯特(Greg Abbott)命令，自行對聯結車檢查；不過目前不清楚德州政府會攔下多少車臨檢。

德州公共安全部門發言人奧利瓦雷茲(Christopher Olivarez)表示，未來檢查會更嚴格。