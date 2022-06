紐約10歲華裔「小小廚師」奪冠 忍3年才公開 存獎金繳大學學費

華裔 10歲女孩小廚神莉亞(Liya)奪得「小小頂級廚師美國版」第8季冠軍與10萬美元獎金,她計劃在高中畢業後用這筆獎金繳大學學費。

其實第8季的節目早在2019年就錄製完畢,原本安排在2020年播出,但卻一再延後直到今年3月才開播,參賽時莉亞是10歲的小女孩,如今已經是13歲的少女了。而她也等了3年才能將這好消息與大家分享,算是一種解脫。

現居紐約州 斯卡德爾(Scarsdale)的莉亞接受美國Parade雜誌訪問時說:「我想展現出烹飪不僅僅是製作食物,實際上是一種創造力,可以從生活中暫時解脫。對我來說,烹飪是一種休息、自由,是我與家人共度的時光,所以我很高興能在我的菜餚中展示這一點。」

莉亞在比賽期間常將台式料理入菜,交出中西合璧的佳餚,除首集的米粉料理,也曾端出以挖空鳳梨盛裝的核桃 蝦仁鳳梨炒飯、金箔豬肉水餃等,都讓評審讚不絕口。

她在決賽中展現自身文化和家庭傳統,將蔥油餅佐油煎鴨胸、乾煸四季豆、味噌茄子端上餐桌。甜點部分,她製作了椰香班蘭奶凍、珍珠和百香果醬。

參賽至今3年後,莉亞被問到她要開一家鐵板燒壽司餐廳的夢想是否有改變時,莉亞說現在傾向於開一家有花園或農場的餐廳,就可以自己控制入菜的原料,提供用餐者健康餐點。

