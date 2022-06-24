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紐約10歲華裔「小小廚師」奪冠 忍3年才公開 存獎金繳大學學費

中央社／紐約23日綜合外電
莉亞（Liya）在「小小頂級廚師美國版」第8季表現出色，24日贏得決賽成為最新一屆小小頂級廚師。由於節目是3年前拍攝，播出檔期一延再延，參賽時莉亞是10歲的小女孩，如今已經是13歲的少女。（取材自Iinstagram）
莉亞（Liya）在「小小頂級廚師美國版」第8季表現出色，24日贏得決賽成為最新一屆小小頂級廚師。由於節目是3年前拍攝，播出檔期一延再延，參賽時莉亞是10歲的小女孩，如今已經是13歲的少女。（取材自Iinstagram）

華裔10歲女孩小廚神莉亞（Liya）奪得「小小頂級廚師美國版」第8季冠軍與10萬美元獎金，她計劃在高中畢業後用這筆獎金繳大學學費。

其實第8季的節目早在2019年就錄製完畢，原本安排在2020年播出，但卻一再延後直到今年3月才開播，參賽時莉亞是10歲的小女孩，如今已經是13歲的少女了。而她也等了3年才能將這好消息與大家分享，算是一種解脫。

現居紐約州斯卡德爾（Scarsdale）的莉亞接受美國Parade雜誌訪問時說：「我想展現出烹飪不僅僅是製作食物，實際上是一種創造力，可以從生活中暫時解脫。對我來說，烹飪是一種休息、自由，是我與家人共度的時光，所以我很高興能在我的菜餚中展示這一點。」

莉亞在比賽期間常將台式料理入菜，交出中西合璧的佳餚，除首集的米粉料理，也曾端出以挖空鳳梨盛裝的核桃蝦仁鳳梨炒飯、金箔豬肉水餃等，都讓評審讚不絕口。

她在決賽中展現自身文化和家庭傳統，將蔥油餅佐油煎鴨胸、乾煸四季豆、味噌茄子端上餐桌。甜點部分，她製作了椰香班蘭奶凍、珍珠和百香果醬。

參賽至今3年後，莉亞被問到她要開一家鐵板燒壽司餐廳的夢想是否有改變時，莉亞說現在傾向於開一家有花園或農場的餐廳，就可以自己控制入菜的原料，提供用餐者健康餐點。

核桃 紐約州 華裔

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