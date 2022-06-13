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接棒捍衛戰士 「侏羅紀世界3」全球票房大賣3.8億元

編譯徐薏茹╱綜合12日電
侏羅紀世界三部曲最終章「侏羅紀世界：統霸天下」，首周上映即登上北美票房第一。圖為片中一幕。(美聯社)
侏羅紀世界三部曲最終章「侏羅紀世界：統霸天下」，首周上映即登上北美票房第一。圖為片中一幕。(美聯社)

侏羅紀世界三部曲最終章「侏羅紀世界：統霸天下」(Jurassic World: Dominion)票房開紅盤，首周上映即賣破億元，截至12日已累計1億4340萬元，接替「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)登上北美票房冠軍寶座；全球票房累計3億8900萬元。

環球影業(Universal)國內發行總裁奧爾(Jim Orr)直呼：「我們樂壞了，侏羅紀世界3有非常廣大且極度熱情的觀眾。」

「侏羅紀世界3」的成功也再次反映今年夏季電影產業正持續復甦，隨著「奇異博士2」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)、「捍衛戰士2」到本次「侏羅紀世界3」接力上陣，觀眾也陸陸續續回到電影院中。

「侏羅紀世界3」在北美共4676間影廳上映，根據環球影業統計，男性觀眾占56%，25歲以上的觀眾占54%。

然而影評對這場「恐龍盛會」的反應並不如影迷熱情，但根據調查，觀眾似乎仍頗為享受，「侏羅紀世界3」在CinemaScore網站評分為A-，爛番茄觀眾評分獲得81%。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)說：「觀眾想要在大螢幕上看到恐龍，影評怎麼想不重要。」

許多觀眾的確也盡可能選擇在最大的螢幕上觀賞電影，「侏羅紀世界3」的全球IMAX票房占2500萬元，3D影廳收入約占全球票房的25%。

3D播映技術領導品牌「RealD」執行長與總裁里德表示：「觀眾對這系列裡巨型生物的胃口還是相當大，影迷想要以3D的形式體驗這部電影。」

對於每周都在學習如何在疫情時代求生存的電影產業來說，「捍衛戰士2」與「侏羅紀世界3」的亮眼表現具有重要意義，過去很長一段時期，似乎只有超級英雄電影能夠挺過疫情衝擊，但近幾周大熱的這兩部電影都不屬於超級英雄系列，而是經典老片的續作。

「捍衛戰士2」仍持續在空中翱翔，上映第三周票房僅下滑44%，進帳約5000萬元，北美排名第二，目前北美票房總額已達3億9330萬元；「奇異博士2」上映第六周票房排行第三。

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