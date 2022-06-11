老虎伍茲27年賺17億 躋身富比世億萬富翁榜
老虎伍茲(Tiger Woods)數十年來不論在球場內外都吸引球迷目光，這位高爾夫球高手10日榮登富比世雜誌(Forbes)億萬富翁排行榜，在職業生涯中再添一項成就。
伍茲成為繼美國職業籃球聯盟(NBA)名將詹姆斯(LeBron James)之後，本周進入富比世億萬富翁排行榜的第二位職業運動員；伍茲在27年職業生涯中共獲超過17億元比賽、代言收入和其他薪酬。
據富比世報導，資深體育商業顧問暨哥倫比亞大學(Columbia University)講師法沃里託(Joe Favorito)形容伍茲「在正確時機擊中正確的運動，是有多元背景且平易近人的運動員」。他說，品牌業者喜歡代言人選同時深受傳統粉絲和休閒型粉絲歡迎。
委請伍茲代言的品牌包括運動飲料開特力(Gatorade)、魔爪(Monster Energy)以及高爾夫用品泰勒梅(TaylorMade)、鐘錶業者勞力士(Rolex)、運動用品耐吉(Nike)。
伍茲去年2月在南加州出車禍，下半身受重傷，他事後透露，差點兒失去一條腿。
車禍14個月後，伍茲奇蹟般地參加在喬治亞州舉行的比賽；他已宣布本月美國公開賽缺席，但打算7月參加英國高爾夫球公開賽。
據富比世報導，2000年代初期，伍茲球場外年收入超過1億元。
伍茲的財富可能更高得多，但據報，這位46歲球星拒絕接受九位數酬勞加入沙烏地贊助的新球蒙LIV Golf。
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