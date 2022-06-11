我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

NBA／柯瑞一夫當關狂飆43分 勇士勝綠衫軍2比2扳平

老虎伍茲27年賺17億 躋身富比世億萬富翁榜

編譯周芳苑／綜合10日電
老虎伍茲在27年職業生涯中共獲17億餘美元高爾夫球收入、代言和其他薪酬，10日榮登富比世億萬富翁排行榜。(美聯社)
老虎伍茲在27年職業生涯中共獲17億餘美元高爾夫球收入、代言和其他薪酬，10日榮登富比世億萬富翁排行榜。(美聯社)

老虎伍茲(Tiger Woods)數十年來不論在球場內外都吸引球迷目光，這位高爾夫球高手10日榮登富比世雜誌(Forbes)億萬富翁排行榜，在職業生涯中再添一項成就。

伍茲成為繼美國職業籃球聯盟(NBA)名將詹姆斯(LeBron James)之後，本周進入富比世億萬富翁排行榜的第二位職業運動員；伍茲在27年職業生涯中共獲超過17億元比賽、代言收入和其他薪酬。

據富比世報導，資深體育商業顧問暨哥倫比亞大學(Columbia University)講師法沃里託(Joe Favorito)形容伍茲「在正確時機擊中正確的運動，是有多元背景且平易近人的運動員」。他說，品牌業者喜歡代言人選同時深受傳統粉絲和休閒型粉絲歡迎。

委請伍茲代言的品牌包括運動飲料開特力(Gatorade)、魔爪(Monster Energy)以及高爾夫用品泰勒梅(TaylorMade)、鐘錶業者勞力士(Rolex)、運動用品耐吉(Nike)。

伍茲去年2月在南加州出車禍，下半身受重傷，他事後透露，差點兒失去一條腿。

車禍14個月後，伍茲奇蹟般地參加在喬治亞州舉行的比賽；他已宣布本月美國公開賽缺席，但打算7月參加英國高爾夫球公開賽。

據富比世報導，2000年代初期，伍茲球場外年收入超過1億元。

伍茲的財富可能更高得多，但據報，這位46歲球星拒絕接受九位數酬勞加入沙烏地贊助的新球蒙LIV Golf。

富比世 車禍 運動員

上一則

川規拜不隨再一例 新空軍一號紅、白、藍配色方案遭廢

下一則

大法官巴瑞特出書 去年賺42.5萬

延伸閱讀

高球選手布萊恩 佛州車禍過世 曾打敗伍茲獲美巡賽3冠

高球選手布萊恩 佛州車禍過世 曾打敗伍茲獲美巡賽3冠
拉古納伍茲 反仇恨示威

拉古納伍茲 反仇恨示威
台駐美代表蕭美琴 代蔡英文哀悼教堂槍案受難者

台駐美代表蕭美琴 代蔡英文哀悼教堂槍案受難者
「台灣人社區感到不安」FAPA發表請願書追究教會槍擊案

「台灣人社區感到不安」FAPA發表請願書追究教會槍擊案

熱門新聞

現場監視器顯示槍案發生一刻群眾奔逃。(擷自KHOU 11影片)

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

2022-06-05 15:53
一名女子在紐約地鐵將唾沫抹在菲律賓醫護人員身上，結果遭一拳擊倒。（示意圖／取材自Unsplash圖庫）

紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒

2022-06-05 08:59
一對年齡16和19歲的華裔兄弟，8日晚在新澤西州貝玉恩市一所學校的室內游泳池裡溺水而死。圖為出事的林肯社區學校外觀。(NBC電視台截圖)

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

2022-06-09 22:17
根據奧蘭多警察局稱，一名10歲女孩8日被捕，當局稱她「開槍打死一名與自己母親爭吵的婦女」，目前該女孩已被佛羅里達兒童家庭局監管。(Getty Images)

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

2022-06-08 21:24
由於川普持續擁抱選舉陰謀論，讓多年來身為川普得力左右手的女兒伊凡卡及女婿庫許納選擇低調切割，漸漸離開川普身邊。(Getty Images)

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

2022-06-08 20:42
紐約時報報導，不鏽鋼籬笆儼然成為紐約亞裔中產階層人生圓夢的標記。(Getty Images)

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

2022-06-10 09:18

超人氣

更多 >
華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明

華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明
紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵
年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出
媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程
唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍

唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍