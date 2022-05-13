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川普華府飯店 3.75億元易主 由邁阿密CGI集團接手

記者顏伶如／綜合報導
川普華府國際飯店經營權，以3億7500萬元轉讓給邁阿密CGI商業集團的交易終於落幕。圖為飯店門口原本可見的川普字樣已移除。(美聯社)
川普華府國際飯店經營權，以3億7500萬元轉讓給邁阿密CGI商業集團的交易終於落幕。圖為飯店門口原本可見的川普字樣已移除。(美聯社)

川普華府國際飯店(Trump International Hotel Washington, D.C.)經營權終於轉手，以3億7500萬元讓給邁阿密CGI商業集團(CGI Merchant Group)，將更名成為華爾道夫大飯店(Waldorf Astoria Hotel)；原本飯店正門口、房間床單及酒吧餐巾紙與杯墊到處可見的川普字樣都將移除。

川普華府飯店歷時五年的生涯從此結束，這棟飯店曾被視為川普在華府的權力核心，更是美國史上出現總統將政治與私人生意混合經營的首例。

飯店業界人士分析，川普為華府國際飯店砸下2億元成本，3億7500萬元轉讓經營權之後，就算償還德意志銀行(Deutsche Bank)的1億7000萬元貸款，扣除經營虧損，最後獲利仍有大約1億元。

CGI商業集團表示，將與希爾頓集團(Hilton)合作，聯手經營這座位於賓夕法尼亞大道(Pennsylvania Avenue)的旅館。

川普次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)11日發表聲明表示：「我們把一棟搖搖欲墜、沒有充分使用的政府建築物，變成全世界最經典的飯店之一。我們對於如此成果感到無比自豪。」

川普執政期間，川普華府國際飯店成為共和黨人士聚集場所，也是反對人士對川普施政及政策發動抗議的地點。2013年，川普與聯邦總務署(General Services Administration，GSA)簽下華府舊郵政大樓(Old Post Office)租賃契約，川普集團投注2億元裝潢翻修後，華府川普國際飯店於2016年開張，當時川普是共和黨總統候選人。

川普遊走政商利益衝突界線邊緣的作法，引起政府操守專家批評，川普就職典禮當周，總統就職委員會(Presidential Inaugural Committee)在川普華府國際飯店租用宴會廳及會議廳等總共花費便達100萬元，華盛頓特區檢察長拉辛(Karl Racine)對川普提告，訴訟在今年5月3日以和解落幕，讓飯店經營權轉讓得以完成。

川普 華府 共和黨

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