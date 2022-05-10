普利茲獎 華郵報導國會暴亂獲獎 洛時亞裔記者獲突發新聞攝影獎

坦帕灣時報的調查報導「中毒」系列，深入報導製鉛廠汙染環境與人民的經過，獲得普立茲獎。圖為該報記者得知獲獎後，高興得擊掌慶祝。(美聯社)

華盛頓郵報完整報導2021年元月6日國會暴亂，9日獲得普利茲「公共服務新聞獎」， 洛杉磯 時報時和紐約時報則以卓越的國際報導獲獎。

華郵以深入淺出的互動系列，報導自家後院重大政治「暴亂」，從事件發生前後，深入挖掘了不少美國政治體制以及安全有關的問題。Getty Images公司也以暴亂現場的照片，獲得今年普立茲突發新聞照片獎。

2021年的美國，以攻擊民主的這場國會暴亂「開年」，直到年底，另一重大新聞則是結束美國歷史上「最長戰爭」- 阿富汗 戰爭。因為美國的作為，予人「倉皇撤軍」印象，成為新聞記者忙碌、得獎的另一重大事件。洛杉磯時報的亞裔特派員暨攝影 記者文火(Marcus Yam)也因為獵得喀布爾淪陷的精彩鏡頭，獲得突發新聞攝影獎。

紐時獲得國際新聞報導獎，主要是針對美國軍方轟炸敘利亞、伊拉克和阿富汗時，官方報導的民間傷亡人數迭受質疑、難以查證，紐時善盡忠實報導責任，獲得肯定。

哥倫比亞大學主辦的普立茲獎，是美國聲望最好的新聞獎，頒贈15種新聞獎項和7種藝術獎項。今年的頒獎典禮有線上直播，選評的都是2021年的作品。公共服務獎是一面金質獎章，其餘獎項的得主各獲1.5萬元獎金。

其他新聞專題報導的得獎作品，多與健康、安全、基礎建設等領域的重疊有關，例如，佛州坦帕灣時報(Tampa Bay Times)的調查報導「中毒」系列，深入報導了製鉛廠汙染環境與人民的經過。邁阿密前鋒報(Miami Herald)因為報導海灘公寓大樓倒塌事件，獲頒突發新聞獎。監督社團更好政府協會(The Better Government Association)與芝加哥論壇報(Chicago Tribune)推出「致命火災，各界食言」系列，檢討防火安全法規為何無法落實，導致生命財產付之一炬，獲頒地方新聞報導獎。

今年的特別獎頒給烏克蘭的記者，肯定他們自俄國入侵他們的國家以後，持續忠於職守，不斷對外傳送戰況的勇敢、堅毅精神；去年8月的普立茲特別獎褒揚阿富汗記者冒者生命危險，忠實報導、拍攝國內的戰亂。