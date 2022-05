傳奇鄉村歌后娜奧米賈德病逝 享壽76歲

葛萊美獎得主、傳奇鄉村音樂演唱母女組合The Judds的歌手娜奧米•賈德30日病逝。(美聯社)

葛萊美 獎得主、傳奇鄉村音樂演唱母女組合The Judds的歌手娜奧米•賈德(Naomi Judd)於30日病逝,享壽76歲。

賈德的女兒發表聲明,宣布母親噩耗,「今日我們姊妹經歷一場悲劇,我們美麗的母親因心理疾病逝世,我們悲痛欲絕,正在度過深刻的悲痛,我們明白如同我們愛她一樣,她受到大眾喜愛。」

賈德的丈夫斯特里克蘭德(Larry Strickland)發布聲明透露她的過世地點在田納西州 納許維爾市(Nashville)附近,並說明不會公布更多細節,懇請給予家人隱私。

The Judds是賈德與女兒維諾娜·賈德(Wynonna Judd)共組的雙人鄉村音樂組合,將於1日入駐鄉村音樂名人堂,該組合最近才剛宣布秋季將展開十年來首度巡演;4月The Judds在CMT音樂獎回歸演出。

歌手瑪倫·莫里斯(Maren Morris)在推特貼文寫到:「很榮幸短短幾周前能見證Love Can Build a Bridge演出。」

曾與賈德合作的鄉村歌手崔特(Travis Tritt)發文表示:「這真是令人心碎的消息!娜奧米•賈德是我認識最好的人之一。」

The Judds近30年的音樂生涯裡共拿下14次歌曲排行榜冠軍,登上鄉村音樂頂峰,1991年賈德被診斷出C型肝炎後隱退,女兒維諾娜則繼續單人歌手生涯。她們演唱過「Love Can Build a Bridge」、「Mama He's Crazy」、「Why Not Me」等經典金曲。

The Judds即將進入名人堂的消息公布後,賈德曾接受美聯社採訪表示:「我們所做的事情有如此獨創性的印記。」

1984年到1991年,The Judds共發行六張錄音室專輯與一張迷你專輯(EP);組合生涯獲獎無數,共贏得9座美國鄉村音樂協會獎(CMA)、7座鄉村音樂學院獎(ACM)、5座葛萊美獎(Grammy)。1994年超級盃 The Judds曾經與崔特、布雷克(Clint Black)、坦雅塔克(Tanya Tucker)一同在中場表演中登台演出。