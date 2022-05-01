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傳奇鄉村歌后娜奧米賈德病逝 享壽76歲

編譯徐薏茹／綜合30日電
葛萊美獎得主、傳奇鄉村音樂演唱母女組合The Judds的歌手娜奧米•賈德30日病逝。(美聯社)
葛萊美獎得主、傳奇鄉村音樂演唱母女組合The Judds的歌手娜奧米•賈德30日病逝。(美聯社)

葛萊美獎得主、傳奇鄉村音樂演唱母女組合The Judds的歌手娜奧米•賈德(Naomi Judd)於30日病逝，享壽76歲。

賈德的女兒發表聲明，宣布母親噩耗，「今日我們姊妹經歷一場悲劇，我們美麗的母親因心理疾病逝世，我們悲痛欲絕，正在度過深刻的悲痛，我們明白如同我們愛她一樣，她受到大眾喜愛。」

賈德的丈夫斯特里克蘭德(Larry Strickland)發布聲明透露她的過世地點在田納西州納許維爾市(Nashville)附近，並說明不會公布更多細節，懇請給予家人隱私。

The Judds是賈德與女兒維諾娜·賈德(Wynonna Judd)共組的雙人鄉村音樂組合，將於1日入駐鄉村音樂名人堂，該組合最近才剛宣布秋季將展開十年來首度巡演；４月The Judds在CMT音樂獎回歸演出。

歌手瑪倫·莫里斯(Maren Morris)在推特貼文寫到：「很榮幸短短幾周前能見證Love Can Build a Bridge演出。」

曾與賈德合作的鄉村歌手崔特(Travis Tritt)發文表示：「這真是令人心碎的消息！娜奧米•賈德是我認識最好的人之一。」　

The Judds近30年的音樂生涯裡共拿下14次歌曲排行榜冠軍，登上鄉村音樂頂峰，1991年賈德被診斷出C型肝炎後隱退，女兒維諾娜則繼續單人歌手生涯。她們演唱過「Love Can Build a Bridge」、「Mama He's Crazy」、「Why Not Me」等經典金曲。

The Judds即將進入名人堂的消息公布後，賈德曾接受美聯社採訪表示：「我們所做的事情有如此獨創性的印記。」

1984年到1991年，The Judds共發行六張錄音室專輯與一張迷你專輯(EP)；組合生涯獲獎無數，共贏得9座美國鄉村音樂協會獎(CMA)、7座鄉村音樂學院獎(ACM)、5座葛萊美獎(Grammy)。1994年超級盃The Judds曾經與崔特、布雷克(Clint Black)、坦雅塔克(Tanya Tucker)一同在中場表演中登台演出。

葛萊美獎得主、傳奇鄉村音樂演唱母女組合The Judds的歌手娜奧米•賈德(右)...
葛萊美獎得主、傳奇鄉村音樂演唱母女組合The Judds的歌手娜奧米•賈德(右)30日病逝。(美聯社)

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