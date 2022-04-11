亞裔人口1990萬？10年成長35% 專家質疑超算2.6%

2020年人口普查資料顯示，亞裔約占全美總人口的7%。(美聯社)

2020年人口普查 指出，全美「亞裔 」人口為1990萬，較2010年成長35%，目前占全國人口逾7%，根據專家及人權倡議人士指出，人口普查的亞裔超算2.6%；另「亞裔」一詞太膚泛，無法代表亞洲人口社區的差異很大。另有410萬人自認是亞裔混血血統，成長55%。

美聯社10日報導，「亞利桑納亞裔、夏威夷原住民 及太平洋島民平等聯盟」(Arizona Asian American Native Hawaiian and Pacific Islander For Equity Coalition)理事長珍妮佛‧趙(Jennifer Chau)指出，亞裔人口超算為各族裔之最，造成的麻煩不光表面，很可能掩蓋全國不同社區誰被認定為亞裔，其實做法差異很大，而且可能代表雙族裔或多族混血人士自認為亞裔，數目之多要更甚以往。

人口普查的資料可以改變選舉版圖，也影響聯邦撥付的經費。(美聯社)

但亞裔族群社區特定細節太難認定，以至於人口普查只籠統放進「亞裔」這個類別，如此掩蓋住亞裔次族群之間的收入、教育及衛生背景差異很大，往往還模糊掉某些社區獨有的特色。倡議人士指出，這樣分類還推動亞裔是「模範少數族群」，很富裕、教育程度高的迷思。

亞利桑納州立大學亞太裔研究助理教授霍斯(Aggie Yellow Horse)指出，亞裔美國人之間收入差距之大，要超過其他族裔，整體超算，很可能大布一蓋，遮掉亞裔次族群的經歷不同，另外有些人因為少算而變得更脆弱。

維權人士認為，亞裔之間區別很大，不能用兩個字概括所有來自亞洲的人。(美聯社)

大約40名聯邦眾議員4月要求人口普查局要依次族裔來拆分亞裔人口，計算更精細一些；在美亞裔的祖國可追溯到20多個國家，中國及印度占最大宗；但人口普查局不打算那麼做，至少短期的未來沒有計畫。

亞裔超算比率比其他族裔來得高；相形之下，非拉美裔白人超算0.6%，非裔少算3.3%；歸類為其他族裔者少算4.3%；另拉美裔約5%沒算到，住保護區的美洲原住民少算5.6%。

洛杉磯加州大學都市計畫暨亞裔美國人研究榮譽教授鄧道明(Paul Ong)指出，2020年人口普查亞裔人口成長幅度，部分原因在族裔認同流動，特別是雙血源或多族混血的人在人口普查問卷上自認為亞裔。