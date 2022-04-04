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聘萬人處理退稅案 IRS搶人具吸引力

編譯洪毅／綜合3日電
報稅和退稅案件積壓嚴重，國稅局預定招募上萬員工來處理。(美聯社)
報稅和退稅案件積壓嚴重，國稅局預定招募上萬員工來處理。(美聯社)

國稅局(IRS)多年來承受預算及人力不足窘境，導致待處理的稅務案件不斷積累，事關民眾荷包的退稅有時可能得等上好幾個月才有下文，讓國稅局宣布擴大招聘上萬名員工；但是招聘最終能否達成目標，依然需要國稅局人員的努力。

華爾街日報報導，國稅局稅務案件積壓嚴重的其中一個主因，就是仍有大量稅務案件仰賴紙本處理；以退稅業務來說，雖然90%的案件已電子化，但是目前積壓的紙本案件仍高達900萬件。

這也反映出國稅局面臨資金及人力困難的窘境，進而是技術落後、仍在1990年代中期的水準，以及一場火災就可能讓稅務案件全部燒失、且無可挽回的風險。

有鑑於此，國稅局的擴大招聘計畫中，三個紙本稅務案件處理中心，分別在德州奧斯丁、密蘇里州堪薩斯城、猶他州奧格登(Ogden)將招募5000名人手，試圖緩解案件積壓，還有員工可能得每周七天上工、日日加班到夜晚的窘境。

儘管國稅局招聘的人手中，相當大部分並非專業人才，但是在當前失業率創下幾十年來低點的背景下，幾乎所有企業都是國稅局潛在的搶人競爭對手，尤其是在全國389個地區中、失業率第九低、僅2.3%的奧格登都會區。

國稅局的工作性質也影響招聘意願，一名國稅局經理人表示，年輕人希望能把熱忱投注在工作上，而圈點各種數字的工作通常不是他們想投注的；另一名經理人則說，許多潛在新人想要遠距工作，但至少在紙本業務這塊是不可能的。

國稅局的工作依然有其吸引力，就是工作穩定，薪資保障每小時15.61元起跳，以及各種津貼等；在奧格登，國稅局的招聘活動外依然排起長長的人龍，一名披薩店員工就表示，他的時薪只有14元，而且披薩店因為人手不足讓他工作壓力沉重。

國稅局自己也在努力讓工作條件變得更有吸引力，例如改善員工育兒照護，夜間加班多發10%的加班津貼，擴大晉升管道，提供彈性工時，內部員工若能推薦合適員工加入還有500元獎金等。

國稅局 退稅 華爾街

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