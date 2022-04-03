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耶魯雇員坦承8年挪用4000萬公款 採購電子設備轉賣中飽私囊

編譯陳韻涵／綜合2日電
耶魯大學醫學院前職員潔米‧彼德羅內承認多年來挪用公款，揮霍奢華。(取自IG)
耶魯大學醫學院前職員潔米‧彼德羅內承認多年來挪用公款，揮霍奢華。(取自IG)

耶魯大學醫學院前職員潔米‧彼德羅內(Jamie Petrone)日前認罪，坦承利用職務之便，八年來挪用4000萬元公款採購電子設備後轉賣中飽私囊，被控電信詐騙與稅務詐欺。

全國公共廣播電台(npr)報導，42歲的彼德羅內在2013年到2021年間，親自下訂或請同事採購總價值數百萬元的電腦和平板電腦，28日在康乃狄克州哈福特市(Hartford)聯邦法院認罪兩項電信詐騙和一項稅務詐欺。

康州地區檢察長辦公室表示，她被告前的職位為耶魯急診系財務與行政主任，有權為系上採購單價1萬元以下的用品。

2013年起，彼德羅內會自行或請同事向耶魯合作供應商下訂電腦等電子設備，數年來多達數千個，全由耶魯醫學院買單。

她接著會安排寄送竊取的硬體到紐約一家商店，成功轉賣後收取交易所得；法院文件顯示，這些轉手商品包括平板電腦、微軟(Microsoft)平板Surface Pros等。

調查人員表示，彼德羅內會在文件中撰寫，採購設備是基於校方特定需求，例如她捏造的幽靈學生；她還會將採購項目分拆成1萬元以下的細項，這樣就不用向主管報備。

彼德羅內會自行寄送要轉賣的商品給第三方代銷，第三方再匯款到她成立的馬季夫娛樂公司(Maziv Entertainment LLC)。

聯邦檢察官表示，彼德羅內利用贓款支持奢華生活、購買房地產、名車和旅遊；她認罪時，名下有兩輛賓士(Mercedes-Benz)、兩輛凱迪拉克(Cadillac)休旅車Escalades、一輛道奇(Dodge)Charger和一輛路虎(Range Rover)。

2020年6月，耶魯校方注意到大量採購紀錄，但彼德羅內解釋系所正在更新設備，她繼續利用這種方式盜取公款到2021年8月，一名耶魯官員收到匿名通報，指彼德羅內「採購可疑的大量電腦設備」，更可疑的是，她將部分商品放進自己的後車廂。

2021年8月下旬，耶魯審計員清查彼德羅內的採購項目和電郵等並報案交由司法處置；聯邦檢察官表示，彼德羅內導致耶魯損失4050萬4200元。

彼德羅內認罪後，同意當局沒收三輛名車、康州三棟建築、喬治亞州的一棟房產和逾56萬元，並凍結她公司的銀行帳戶。

耶魯大學醫學院前職員潔米‧彼德羅內承認多年來挪用公款，揮霍奢華。(取自推特)
耶魯大學醫學院前職員潔米‧彼德羅內承認多年來挪用公款，揮霍奢華。(取自推特)

耶魯大學 醫學 詐騙

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