難得度假 回不去了 烏克蘭1家5口困夏威夷 民眾免費借住

烏克蘭五口之家普里斯查克家庭於2月中旬前往夏威夷度假，不料俄國侵略烏克蘭戰爭開打，一家五口被困在夏威夷歐胡島。(美聯社)

烏克蘭 一個五口之家於2月中旬前往夏威夷 度假，打算享受三周假期，未料2月24日俄羅斯入侵烏克蘭；如今戰火持續，這一家人仍被困在夏威夷歐胡島(Oahu)，既不清楚原本在烏克蘭的住家是否完好，也無法使用烏克蘭銀行帳戶，只能靠歐胡島當地民眾救濟。

五口之家的爸爸維索爾．普里斯查克(Vasyl Prishchak)表示，她2月中旬時帶妻子和三個分別為5歲、10歲、16歲的女兒到夏威夷，拜訪與他同樣熱愛海洋划槳的30年好友馬金(Borys Markin)，卻沒想到家園遭攻擊。

他說：「本來我在烏克蘭、白俄羅斯 與俄羅斯開了頗具規模的化妝品公司，但這次假期徹底改變我的生活，現在根本不知道怎麼回去，也不知道回去以後原本的家業還在不在，可能一切都要從零開始。」

好在歐胡島社區聽說普里斯查克一家悲慘的境遇後，紛紛伸出援手；卡內奧赫(Kaneohe)一棟別墅的主人因長期不在夏威夷居住，同意普里斯查克一家可以在烏俄戰事結束前免費借用，夏威夷的獨木舟協會更為普里斯查克一家在線募款，目前已募得3萬2000元。

維索爾16歲的大女兒瑪麗亞．普里斯查克(Mariia Prishchak)也得到當地社區幫助，得以暫時進入當地學校繼續學業，她對於美國人的幫助感恩在心；她說：「很感謝大家的幫忙；我一直都很想到美國讀書，只是沒想到是在這麼悲慘的情況下。」

國務院尚未統計出有多少烏克蘭人在戰前以觀光或商務簽證來美，卻因戰爭開打被迫滯美無法返國，但表示自1990年代以來，美國就有「臨時保護身分」(TPS)，允許原本預期短期居留，卻因其母國發生內患、戰爭或嚴重自然災害而無法回家的外國人最長可居留18個月。