哈佛韓裔生編「韓國迪士尼公主」音樂劇 網上暴紅

22歲韓裔哈佛大學大四生茱莉亞.芮以韓國民間故事為藍本,寫下一部明顯帶有迪士尼電影氛圍的完整音樂劇,做為自己的畢業論文,她1月開始在抖音陸續公布片段,引來極大迴響。(美聯社)

有感於迪士尼 卡通什麼公主都有,獨不見韓國公主,22歲韓裔哈佛大學大四生茱莉亞.芮(Julia Riew)以韓國民間故事為藍本,寫下一部明顯帶有迪士尼電影氛圍的完整音樂劇,做為自己的畢業論文。她1月開始在抖音(TikTok )陸續公布片段,引來極大迴響,連好萊塢和劇院製作人都感興趣,很多支持者更為她設計視覺效果和動畫,與她一起實現「韓國迪士尼公主」夢想。

這部音樂劇名叫「沈清傳」(Shimcheong: A Folktale),芮在TikTok清亮唱出劇中主角感受的歌曲短片,迅速積累大批熱情追隨者。「老實說,我仍覺得自己在做夢,」她最近說。 「大家的反應讓我大感暖心,尤其是韓裔社區。」近年來,TikTok有多部透過群眾外包、成功製作的影片,芮非常希望這部音樂劇也能眾志成城。

韓國民間故事「沈清傳」講述一位年輕女子想要協助盲父恢復視力,最終到了遙遠的龍王國。芮的音樂劇版本,讓年輕的沈清在魔法世界長大,然後踏上史詩般的返家之旅。一路上,克服萬難,真相大白,歡笑不斷,歌曲琅琅上口。聽起來就像是迪士尼眾多廣受歡迎的作品情節。

芮在密蘇里州聖路易長大,之後隨家人搬去紐約和康乃狄克州。芮說,她從小就浸淫在迪士尼和百老匯歌曲裡,早早開始創作歌曲和音樂劇,「韓國民間傳說關於女性的故事不多,她們去冒險的故事更少,但這個故事讓我印象很深。」

曾撰文探討迪士尼電影代表性問題的堪薩斯州立大學媒體傳播教授托馬斯(Jana Thomas)指出,迪士尼昔日作品主要以白人角色為主,對於非白人文化的描繪刻板,難以忠實反映觀眾多樣性;但後來,這家娛樂巨頭成功呼應各界希望有更多不同代表性的要求。從2016年的海洋奇緣 (Moana),「可可夜總會」(Coco)、「靈魂急轉彎」(Soul)、「尋龍使者:拉雅」(Raya and the Last Dragon),到去年熱門作品「魔法滿屋」(Encanto)。迪士尼皮克斯工作室下周還將上映動畫電影「青春養成記」 (Turning Red),故事主角是在加拿大多倫多長大的13歲華裔少女。

「芮使用廣受歡迎社群媒體 平台TikTok平台,建立粉絲群並吸引迪士尼的注意力,支持她在媒體和娛樂領域增加代表性的目標,是很棒的行動示範。」托馬斯說:「希望她的故事,能夠成為其他也想發揮社群媒體主動積極力量的人的榜樣。」