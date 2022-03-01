精準測氣溫依賴超級電腦 但須再強1000倍

未來全球暖化將會如何，仰賴超級電腦的運算。圖為德國用來運算氣候數據的超級電腦。(Getty Images)

如果不控制溫室氣體排放，未來全球暖化將會如何，仰賴超級電腦的模擬運算，故其運算結果將左右從地方到各國政府的決策；華爾街 日報報導，推測未來氣溫的變因甚多，運算極其複雜，是背後無數的心血結晶，而其運算結果卻是愈發黯淡。

超級電腦的運算結果，將會為聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)所採用，將其分派給195個國家以商議對策；對各地方政府來說，不論是都市還是其他產業帶，這些資料都可用於應對水災、乾旱、野火等極端氣候。

關於氣候預測模型不準確的說法是錯誤的；由國家航空暨太空 總署(NASA)等科學家團隊研究發現，17份在1970年至2007年間建立的預測模型與現實世界的變化「並無二致」。

計算溫室氣體的影響是極其複雜的過程，以國家大氣研究中心(NCAR)的第二代通用地球系統模式(CESM2)超級電腦為例，其運算程式碼高達210萬行，考量到無數的變因，但是其結果依然是「不切實際」的。

過去幾十年來的模型都推估，若大氣中二氧化碳含量達到工業革命前的兩倍，地球平均溫度將上升攝氏1.5度至4.5度，「1.5度」也成為巴黎協議的努力目標；但是CESM2的預測推估，大氣中的二氧化碳含量翻倍時，地球將升溫攝氏5.3度。

這結果表明地球對溫室氣體的敏感度遠遠強於過去的預測，但可能是有問題的，因為若將其數值「回推」至溫室氣體含量較低的2萬1000年前時，CESM2計算的氣溫比真實的數字低；回推至溫室氣體含量較高5000萬年前時，氣溫又過高。

這代表CESM2輸入的變因對二氧化碳的反應過於敏感，以及另一大溫室氣體、水蒸氣的影響判斷不足；參與CESM2項目的加州 理工學院氣候學家施奈德(Tapio Schneider)表示，沒有把「雲」弄清楚，一切都只是枉然。

CESM2研究變因已耗費五年，修正的地方成百論千，但要準確預測依然是遠遠不夠的；NCAR的科學家們說，要將所有變因考量在內，其超級電腦的運算能力需比現在的電腦強1000倍才行。

NCAR正在安裝新的超級電腦，預計今年啟用，其運算速度是原電腦的三倍，但已是世界第25快速的超級電腦；NCAR物理學者蓋特曼(Andrew Gettelman)說，他並不擔心新的預測是錯的，而是害怕其為正確的。