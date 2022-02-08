侵犯隱私 國稅局停止線上開戶者辨臉系統

國稅局7日表示，在隱私權倡導者和立法者批評下，將暫停以臉部辨識技術對線上開戶的人進行身份驗證。圖為在華府的國稅局大樓。(美聯社)

國稅局 (IRS)7日表示，在隱私 權倡導者和立法者批評下，將暫停以臉部辨識 技術對線上開戶的人進行身分驗證。

國稅局明確指出，將停用名為ID.me的第三方服務進行臉部辨識。批評者認為，臉部辨識數據庫可能成為網路威脅目標， 他們也對其他政府機構如何使用這些訊息感到憂心。

7日稍早，參院財政委員會主席魏登(Ron Wyden，民主黨、俄勒岡州)呼籲國稅局停止使用ID.me軟體；國稅局隨後宣布暫停使用該軟體，魏登讚許稱，財政部指示國稅局不再使用具爭議性的ID.me驗證服務，是明智之舉，

魏登又說，任何人都不該為了使用關鍵的政府服務而被迫接受臉部辨識。

國稅局目前正致力於解決人工短缺、以及處理報稅和管理疫情相關計畫導致工作量大增的問題；原打算為國稅局提供數十億元經費以迅速處理退稅的立法已被擱置。

國稅局局長瑞提格(Charles Rettig)說，國稅局認真對待納稅人的隱私和安全，能夠理解被提出來的擔憂；他提到，每個人都應該對國稅局保護個人訊息的作法感到滿意，目前國稅局正加速尋求不涉及臉部辨識的短期替代方案。

國稅局表示，過渡模式將在未來幾周內實施，避免在報稅期間對納稅人造成更大的干擾。