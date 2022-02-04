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禁止因診斷出唐氏症墮胎 田納西州上訴法院判不違憲

編譯柯立偉／綜合3日電
聯邦上訴法院認定田納西州心跳法案不違憲。圖為反對墮胎者遊行。(美聯社)
聯邦上訴法院認定田納西州心跳法案不違憲。圖為反對墮胎者遊行。(美聯社)

田納西州共和黨籍州長比爾．李(Bill Lee)2020年簽署田納西版的「心跳法案」，禁止父母基於胎兒的性別、種族或診斷出唐氏症(Down Syndrome)而決定墮胎，由於規定過嚴引起大量訴訟挑戰；聯邦上訴法院去年12月原頒布禁制令暫緩法案生效，但2日最終判決公布，認定田州心跳法案不違憲。

田州上訴法院的判決引起廣大批評，合議庭法官凱倫．摩爾(Karen Moore)就在不同意見書中指出上訴法院拒絕召開聽證會，堅持待聯邦最高法院就密西西比州的15周墮胎期限是否合憲一案作出裁決後再審理此案，現階段以立法形成自由為由尊重州議會立法裁量權，極大限制婦女墮胎權。

她說：「這種拖延戰術顛覆了正常了司法程序，損及法院裁決的正當性及威望。」

原告律師拉比亞．穆卡丹(Rabia Muqaddam)獲悉法院判決後也相當不認同，她說：「孕婦是最適合評估自己究竟是否需要墮胎的人，法律、政府及醫院都不應過問理由；且該法案用語不明確，無法提供有意墮胎的婦女合法墮胎的途徑。」

儘管反墮胎團體此戰告捷，實際上究竟如何執行其實有不小的挑戰；田州檢察官指出，要用這一法律起訴孕婦及醫師，就須證明孕婦及醫生均已知胎兒患有唐氏症，仍基於終止妊娠的故意犯意執行墮胎手術方能成罪，但只要孕婦找不是為她進行產檢的醫生墮胎，就很難證明醫生事先知情。

唐氏症是一種基因異常的先天性缺陷，會導致發展遲緩及心臟、呼吸道、聽力等方面疾病；據唐氏症協會(NDSS)數據，全美平均每700名新生兒中會有一例唐氏症兒童，即每年約有6000名「唐寶寶」出生；雖然官方沒有正式統計多少父母因胎兒確診唐氏症而墮胎，該學會預估此一數值約為67%。

墮胎 心跳法案 田納西州

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