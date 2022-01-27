接線不良恐有起火風險 日產召回79.3萬輛車

日產汽車26日宣布在美國與加拿大召回逾79萬3000輛2014至2016年Rogue小型多功能車。(美聯社)

由於接線問題導致起火風險，日產(Nissan )汽車 在加拿大 汽車監理機構事故調查後，日前宣布在美國與加拿大召回逾79萬3000輛2014至2016年頗受北美市場歡迎的Rogue小型多功能車(SUV)；Nissan表示，駕駛人腳下的線路可能會進水或進鹽，在極少數狀況下可能起火。

國家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration，簡稱NHTSA)指出，他們收到Nissan汽車報告，指稱駕駛人腳下的線路設計有問題，可能因此進水或進鹽而腐蝕電線造成短路走火，更進一步致使電動座椅及電動窗卡死；目前已接獲七起火災或溫度過高的意外報告，所幸沒有人員傷亡。

Nissan指出，若車輛「不對勁」、有燃燒味或看到煙霧，應即刻將車子停在室外空曠處，並聯絡Nissan道路救援服務，盡速將車輛拖至經銷處維修；目前Nissan正在努力解決此一線路問題，預計春季能重新推出，Nissan最晚將在3月寄發正式通知，告知車主何時將車輛帶往何處檢修。