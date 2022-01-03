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博奕、旅遊業興旺 賭城恢復疫情前水平

編譯盧炯燊／綜合2日電
11月進出拉斯維加斯哈里‧瑞德國際機場的客運量，已接近新冠肺炎疫情大流行之前的水平。(美聯社)
11月進出拉斯維加斯哈里‧瑞德國際機場的客運量，已接近新冠肺炎疫情大流行之前的水平。(美聯社)

內華達州賴以生存的賭博業及旅遊業，有跡象顯示已經恢復到新冠肺炎疫情大流行之前的水平。

內州賭博管制委員會(Nevada Gaming Control Board)發表報告指出，全州賭場連續第九個月發放的彩金在10億元或以上，11月的彩金更創下紀錄，為13.2億元，高於10月份的12.2億元；也與去年7月創下的13.6 億元歷史紀錄不遠。

報告稱，內州11月的稅收接近9360萬元。

賭博管制委員會的高級分析師勞頓(Michael Lawton) 指出，這個連續9個月的紀錄，打破了金融海嘯大衰退前連續8個月，即 2006年10月到 2007年5月創下的紀錄。

除了賭場的彩金數字外，內州體育博彩也創下紀錄，11月的體育博彩投注總金額為11億元，派發彩金7200萬元，之前的紀錄是2020年11月的6180萬元。

勞頓指出，體育博彩首次出現連續幾個月投注額都超過10億元。

他在分析這些數據時說，休閒旅遊業的持續反彈，加上11月初除了加拿大及墨西哥以外，其他國際航班也陸續恢復，都推動了博彩業及旅遊業業務發展，遊客們通常消費豪爽。

另外，內州在11月舉辦多項特別活動及娛樂活動，包括汽車展覽、滾石樂隊演出等，也有助吸引國內外遊客到來；賭場投注及彩金均超過2019年同期12%，只有北拉斯維加斯(North Las Vegas )及勞克林(Laughlin)兩地的遊客量，仍低於2019年水平。

另外，11月進出內州哈里‧瑞德國際機場(Harry Reid International Airport)的客運量，已接近兩年前的水平。11月共有400萬名旅客進出，僅比2019年同月下降 4.4%。

至於賭城拉斯維加斯會議及遊客管理局(Las Vegas Convention and Visitors Authority )也發表報告，11月有310萬遊客，較10月的340萬下降了8%。酒店房間平均每天房租156元，較2019年上漲15%。

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