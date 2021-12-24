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從1串聖誕燈 全社區串成愛的燈海 隔離下彼此相連

記者胡玉立／綜合報導
巴爾的摩市附近的羅傑斯福奇社區街道上，一戶人家將一串白色聖誕燈飾連到馬路對面人家，想向鄰居表達在隔離下「彼此仍然相連」的善意；結果，全社區紛紛起而效尤，迅速連成一片暖暖燈海。(取材自臉書)
巴爾的摩市附近的羅傑斯福奇社區街道上，一戶人家將一串白色聖誕燈飾連到馬路對面人家，想向鄰居表達在隔離下「彼此仍然相連」的善意；結果，全社區紛紛起而效尤，迅速連成一片暖暖燈海。(取材自臉書)

去年11月，巴爾的摩市附近的羅傑斯福奇(Rodgers Forge)街道上，一戶人家將一串白色聖誕燈飾連到馬路對面人家；那起心動念，只是想向鄰居表達在隔離下「彼此仍然相連」的善意；結果，全社區鄰里人家紛紛起而效尤，迅速連成一片暖暖燈海。今年聖誕節，如此美好的行動繼續延續，並傳為動人的疫情美談。

49歲的金·莫頓(Kim Morton)是羅傑斯福奇居民，她在當地居住了17年，最早接收到對面鄰居這股暖意。她和女兒去年11月在家裡先收到對門鄰居馬特·里格斯(Matt Riggs)發來簡訊，請她往外看。她看到里格斯將一串白色燈串從他家一直延伸到她家，還在她家門口留下一罐自製餅乾。

里格斯以簡訊告訴莫頓，這些燈是想強調，儘管大家因疫情隔離，彼此始終相連。48歲的里格斯說，他明白鄰居莫頓因疫情陷入抑鬱和焦慮，還為失去親人而悲痛，工作等不斷增加的壓力導致她恐慌發作，他說：「我這麼做，是想用行動照亮她的世界。」

感同身受的里格斯自己也不好過，他的兩個孩子正值青春期，只能遠距上學，全家筋疲力盡，經濟也不斷消耗；里格斯說：「2020年對我們很多人來說，都很艱難。」

只是，里格斯怎麼也沒想到，接下來的日子裡，他這串愛心聖誕燈，讓一個又一個鄰居紛紛效仿，一排排聖誕燈飾從街道一側延伸到另一側；估計全社區數百座紅磚排屋至少有75%居民參與了這場完全在計畫外的「燈光秀」。

住在街區另一端的柯密索(Leabe Commisso)表示，當她看到里格斯的暖意行動時，她對鄰居說：「我們也這麼做吧！」很快地，一傳十、十傳百，「大家幾乎把家得寶(Home Depot)的燈全買光了，」柯密索表示。

她和里格斯驚訝地看到鄰居們拿出鑽子和梯子，站在屋頂上、爬到樹上，竭力將燈水平懸掛。很長一段時間以來第一次，團結的感覺和光明，又回來了。

「最讓我吃驚和熱淚盈眶的是，這一切全是自動自發。」里格斯說：「它就這樣發生了，就只是源於每個人對美好、快樂和聯繫的渴望。」儘管他一開始只是想給莫頓一些支持，但「事實證明，我們都需要支持。」

去年的那場臨時燈光秀，共鳴如此深刻，全社區今年同意再次複製。11月21日，羅傑斯福奇居民再次將燈串懸掛在一起，並且舉辦了一場派對，為了彰顯自己對此事的堅定承諾，並降低實施難度，許多鄰居在自家房屋磚塊鑽上錨、將燈串連接到金屬電纜線上，確保安全穩固；還添加了更多標誌，包括使用「愛在這裡滋長」(Love lives here)的社區座右銘、以及「夢想」和「相信」等字眼。

「點點滴滴，這些燈光，是愛與相連的具體呈現」，莫頓表示，這一切開始得如此即興，對她的影響卻極其深遠，「這些燈光，讓我放下種種低迷，抬頭放眼未來；它們如此光亮，足以推開黑暗。」

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