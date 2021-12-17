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極端強風暴襲中西部 至少5死 逾50萬戶斷電

編譯孫梁／綜合報導
強風15日掃過中西部地區，愛阿華州一棟建築被吹垮，居民和救援人員在現場搜救。(美聯社)
強風15日掃過中西部地區，愛阿華州一棟建築被吹垮，居民和救援人員在現場搜救。(美聯社)

繼數十個龍捲風橫掃中部地區肯塔基、伊利諾、密蘇里、田納西和阿肯色五州不到一周，大平原地區和中西部多州15日又遭到極端強風暴的襲擊，許多地區出現龍捲風、沙塵暴和非同尋常的高溫，至少導致五人死亡，至16日仍有超過50萬住戶和商家斷電；氣象專家擔憂，極端天候似乎已成新常態，強風暴未來將會在冬季更常出現。

明尼蘇達州南部一名65歲的男子夜間在屋內被40呎高的倒樹砸死，堪薩斯州西南部的公路被沙塵暴籠罩，嚴重影響開車人視線，造成兩起車禍和三人死亡，愛阿華州東部一輛貨櫃車被強風吹翻，司機喪命。

大平原和中西部地區至少報告出現59起類似龍捲風的風速74哩以上的強風，創下紀錄；氣象人員表示，如此多和破壞力極大的強風即使在一年的其他時間出現也不尋常，在12月更是罕見；明州南部的強風可比龍捲風，如果證實，將是該州12月首次出現的龍捲風。

科羅拉多、愛州、堪州和內州等許多地方的12月強風紀錄被打破，建築屋頂被掀，路上開車極度危險，重型貨車都被吹倒，倒樹造成公路關閉；堪州羅素鎮(Russell)的風力時速100哩，科州拉瑪鎮(Lamar)更達107哩。

堪州公路的沙塵暴嚴重影響交通，至少四輛大貨車被吹翻，70號州際公路臨時關閉，西北部九郡的所有公路全部被封。

強風和高溫作用下，堪薩斯州多個地區出現野火。(美聯社)
強風和高溫作用下，堪薩斯州多個地區出現野火。(美聯社)

強風在堪州北部和中部多郡引發十多起山火，州警派出直升機和消防設備協助撲火，野火和沙塵暴嚴重影響堪州、內州和愛州部分地區的空氣品質，許多居民報告煙霧飄進家裡；堪州和愛州的州長已宣布進入緊急狀態。

截至16日下午，密西根、威斯康辛、愛州和堪州至少仍有19萬住戶和商店沒有供電；在強風掃過的密州西部，倒下的電線桿砸在一座乳牛場的擠奶棚上，至少70頭乳牛觸電死亡，更多被電成重傷，所幸工人沒有受傷。

大平原地區和北方多州還出現前所未有的12月高溫，威州南部15日夜的氣溫達70華氏度，與當地氣象台紀錄的「7月暖夜」相當。

距聖誕節只有10天，威州麥迪遜、愛州第摩因和內州奧瑪哈等都打破12月的氣溫紀錄，伊利諾州莫林鎮(Moline)的氣溫為華氏75度。

龍捲風 沙塵暴 風暴

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