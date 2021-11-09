哈佛大學研究：動物性脂肪攝取過多 容易中風

「中風 」是全美第五大死因，肇因於腦血管阻塞或破裂，進而造成腦細胞死亡，其中脂肪是危險因素之一；哈佛大學最新研究指出，預防中風攝取「何種脂肪」，比攝取「多少脂肪」更關鍵，動物性脂肪風險較高，植物性脂肪則風險較低。

國家廣播公司(NBC)報導，該研究由哈佛陳曾熙公衛學院學者王峰磊(Fenglei Wang，音譯)帶頭，匯集過去27年、逾11萬7000名健康專業人員的資訊而成，於8日在美國 心臟學會(American Heart Association)舉辦的論壇上發表。

該研究發現，攝取較多的植物性脂肪的受試者中，與攝取最少的植物油的受試者相比，缺血性腦中風的發生機率會降低12%；另一方面，攝取最多動物性脂肪受試者，與攝取最少的受試者相比，缺血性與出血性腦中風的機率都會增加16%。

「植物性脂肪」與「動物性脂肪」的分別並非絕對的，因為研究發現，不飽和脂肪酸取代其他脂肪，同樣能降低中風風險，故與魚類相比，紅肉、加工肉品誘發中風的機率更高；此外，乳製品中的脂肪似乎對於誘發中風的機率沒有影響。

不同植物性脂肪對心血管疾病的影響也有看法不一的結論，不過該研究點名，建議將動物性脂肪如豬油、牛油替換成非熱帶性植物油，如橄欖油、粟米油、大豆油等；也不建議多吃高度加工，也就是任何標示為「精煉」(Refined)的油脂。

明尼亞波利斯心臟研究所(Minneapolis Heart Institute)所長米德馬(Michael Miedema)表示，此研究與營養學過往的看法無違：美國民眾日常飲食仰賴動物性蛋白質，但是多吃魚類、蔬果對身體有益，吃太多速食對身體有害。

俄勒岡醫科大學(Oregon Health & Science University)營養師崔西．謝佛森(Tracy Severson)則表示，就算是每周更換一次餐紅肉也能對身體有益，此外，不建議多吃素肉等植物性肉類，因為素肉通常高糖、高鹽且富含飽和脂肪酸。

其他可能提高中風風險的因素包括抽菸、糖尿病 、高鹽、過胖、缺少運動等，這些疾病同樣與飲食息息相關。