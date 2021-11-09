我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥非裔男遭妻刺4刀 警到場竟「2槍擊斃他」

參與國會暴動 加州男賣房逃東歐 稱遭迫害尋求白俄庇護

哈佛大學研究：動物性脂肪攝取過多 容易中風

編譯洪毅╱綜合8日電

中風」是全美第五大死因，肇因於腦血管阻塞或破裂，進而造成腦細胞死亡，其中脂肪是危險因素之一；哈佛大學最新研究指出，預防中風攝取「何種脂肪」，比攝取「多少脂肪」更關鍵，動物性脂肪風險較高，植物性脂肪則風險較低。

國家廣播公司(NBC)報導，該研究由哈佛陳曾熙公衛學院學者王峰磊(Fenglei Wang，音譯)帶頭，匯集過去27年、逾11萬7000名健康專業人員的資訊而成，於8日在美國心臟學會(American Heart Association)舉辦的論壇上發表。

該研究發現，攝取較多的植物性脂肪的受試者中，與攝取最少的植物油的受試者相比，缺血性腦中風的發生機率會降低12%；另一方面，攝取最多動物性脂肪受試者，與攝取最少的受試者相比，缺血性與出血性腦中風的機率都會增加16%。

「植物性脂肪」與「動物性脂肪」的分別並非絕對的，因為研究發現，不飽和脂肪酸取代其他脂肪，同樣能降低中風風險，故與魚類相比，紅肉、加工肉品誘發中風的機率更高；此外，乳製品中的脂肪似乎對於誘發中風的機率沒有影響。

不同植物性脂肪對心血管疾病的影響也有看法不一的結論，不過該研究點名，建議將動物性脂肪如豬油、牛油替換成非熱帶性植物油，如橄欖油、粟米油、大豆油等；也不建議多吃高度加工，也就是任何標示為「精煉」(Refined)的油脂。

明尼亞波利斯心臟研究所(Minneapolis Heart Institute)所長米德馬(Michael Miedema)表示，此研究與營養學過往的看法無違：美國民眾日常飲食仰賴動物性蛋白質，但是多吃魚類、蔬果對身體有益，吃太多速食對身體有害。

俄勒岡醫科大學(Oregon Health & Science University)營養師崔西．謝佛森(Tracy Severson)則表示，就算是每周更換一次餐紅肉也能對身體有益，此外，不建議多吃素肉等植物性肉類，因為素肉通常高糖、高鹽且富含飽和脂肪酸。

其他可能提高中風風險的因素包括抽菸、糖尿病、高鹽、過胖、缺少運動等，這些疾病同樣與飲食息息相關。

中風 美國 糖尿病

上一則

學會抖音求助手勢，救了她 北卡被綁少女機智脫險

延伸閱讀

中風病患術後肩膀疼痛 4大源頭找解方

中風病患術後肩膀疼痛 4大源頭找解方
中風患者「容易肩痛」即早治療避免影響手臂

中風患者「容易肩痛」即早治療避免影響手臂
醫藥／天冷+抽菸 心梗、中風機率大

醫藥／天冷+抽菸 心梗、中風機率大
腦中風速求救 爭取黃金治療時間

腦中風速求救 爭取黃金治療時間

熱門新聞

圖為科羅拉多州一家藥房提供新冠疫苗接種。（美聯社）

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

2021-11-07 20:51
國稅局(IRS)4日宣布調漲個人可向其401(k)計畫供款的金額，從2021年和2020年的1萬9500元調漲至2022年的2萬500元，並調整個人退休金帳戶(IRA)和Roth IRA的部分優惠，國稅局也發布2022納稅年度的養老金計畫和退休相關指南。（美聯社）

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

2021-11-04 16:02
巴洛阿圖再傳臥軌事件，死者為華人李東堯。（取自網路）

矽谷巴洛阿圖再傳臥軌事件 死者為華人

2021-11-01 18:57
美國10月超過1億人不工作，也不求職。圖為佛州邁阿密灘一家聯邦快遞商店貼出招聘告示。(Getty Images)

勞工部好頭疼 美國10月超過1億人 不工作也不求職

2021-11-06 21:29
前總統川普的第一任妻子伊凡娜‧川普(Ivana Trump)相差20多歲的「姊弟戀」第四任丈夫、義大利模特兒兼演員魯比康迪(Rossano Rubicondi)，上周因皮膚癌併發症病逝。圖為兩人2005年在紐約慶祝他的生日。(Getty Images)

伊凡娜‧川普第四任丈夫皮膚癌過世

2021-11-03 14:16
艾立吉。(本報檔案照片)

密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末

2021-11-01 08:46

超人氣

更多 >
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手
蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人
氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問

氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問