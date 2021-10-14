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日常用品藏合成化學物 全美10萬人恐早死1年

編譯郭宣含／綜合13日電
PAE可見於數百種消費性產品中，包括化妝品。(路透)
PAE可見於數百種消費性產品中，包括化妝品。(路透)

一項新研究發現，合成化合物質「鄰苯二甲酸酯」(phthalate，簡稱PAE)恐害美國約10萬名55至64歲的人早死一年，體內PAE含量達最高程度者，尤其容易死於心血管疾病。

根據「環境汙染期刊」(Journal Environmental Pollution)12日公布的新研究，體內具大量PAE者，死亡風險也會增加。研究人員測量逾5000名55至64歲民眾尿液中的PAE濃度，並比較不同PAE濃度與這些人平均十年內的早死風險。 

該研究發現，PAE恐使全美約9萬1000人至10萬7000人早死一年；該研究預測，這些死亡人數每年恐使美國損失400億至470億元的經濟生產力。

PAE可見於數百種消費性產品中，例如食物容器、洗髮精、化妝品、香水、玩具。

此研究主要作者、紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital)兒科、環境藥學和人口健康博士楚山迪(Leonardo Trasande)表示，這份研究說明塑膠對人體的影響，並提出更多減用塑膠的公衛與商業案例。

根據國家環境衛生科學研究所(NIEHS)報告，目前已知PAE會干擾人體生成賀爾蒙生成的內分泌系統，並牽涉到人體發育、生殖、大腦、免疫和其他問題；即便只有少量賀爾蒙受干擾，也可能對發育與生理造成影響。

先前研究指出，PAE跟許多生殖問題有關，例如子宮畸形、男孩隱睪症，以及成年男子精蟲數偏少與睪固酮偏低。過去研究也認為，PAE與兒童肥胖、氣喘、心血管問題和癌症有關。

不過代表美國化學、塑膠和氯產產業的「美國化學理事會」(ACC)有不同看法，ACC化學產品與科技艾琳．康尼利(Eileen Conneely)表示，楚山迪研究中許多內容明顯有誤，因為該篇研究將所有PAE混為一談，高分子量的PAE比其他PAE的毒素更低。

PAE經常被稱為隨處可見的化學物質，常被加入消費性商品中，例如PVC水管、防水抗鏽的產品等，這樣可讓塑膠更具彈性，不易裂開。食品包裝、洗衣劑、水管花園也常有PAE，PAE常被加入個人保養產品中，使香氣維持更久。

可減少接觸PAE的方法，包括使用無香味的乳液、洗衣精、清潔劑；使用玻璃、不鏽鋼、瓷器或木器儲放食物；買新鮮或冷凍水果，而非罐裝或加工水果；勤洗手；以及避用清新劑和標示3、6和7號的塑膠用品。

美國 紐約大學 癌症

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