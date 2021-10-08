我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

南加州外海破裂水底油管漏油量 尚無法確切統計

編譯周芳苑／綜合7日電
南加州附近水域一條破裂水底油管洩漏至今已將近一周，仍無法確切統計漏油量。圖為穿著保護服的工人清理被污染的海灘。(美聯社)
南加州附近水域一條破裂水底油管洩漏至今已將近一周，仍無法確切統計漏油量。圖為穿著保護服的工人清理被污染的海灘。(美聯社)

加州附近水域一條破裂水底油管洩漏至今已將近一周，仍無法確切統計漏油量。

總部位於德州休士頓、擁有並經營三個離岸平台和管道的能源公司Amplify Energy表示，洩漏量未超過12萬6000加侖(47萬7000升)；該公司告訴聯邦調查人員，總量可能只有2萬9400加侖(11萬1300升)。

自然資源保護委員會(Natural Resources Defense Council)資深律師佩蒂特(David Pettit)過去負責處理墨西哥灣大規模深水地平線漏油事件；他說，Amplify Energy應該很容易快速了解洩漏到海洋中的油量。

佩蒂特說，假如知道管道中流速、壓力下降多少、持續多長時間，幾分鐘內就可推算出來；對他們來說重點是錢，「我確信，他們知道損失了多少。」

上周末，洛杉磯以南的海岸腐臭味撲鼻，大量原油開始衝上岸，起初擔心漏油破壞環境的地方官員說，希望洩油總量低於上周末所憂心的程度。

加州州長紐森(Gavin Newsom)6日前往漏油現場，對洩漏量表示樂觀，但他告誡，清理工作需大量資源，居民仍無法盡情享用心愛的海灘。

紐森說，即使漏油量比預期少，但仍擴散開，必須花時間清理。

佩蒂特說，多數(漏油)在水面下，光看水面光澤無法推斷漏油多深。

加州 紐森 墨西哥

上一則

97歲婦困火海 鄰居用椅子「扛」她出來 第1句話先問狗

下一則

1夜降雨逾1呎 阿拉巴馬淹水 至少4死

延伸閱讀

紐森否決選務草案 連署書收集人仍可領錢

紐森否決選務草案 連署書收集人仍可領錢
紐森北嶺州大簽署 投資高等教育471億

紐森北嶺州大簽署 投資高等教育471億

加州新法 禁餐廳主動給免洗餐具、醬料包

加州新法 禁餐廳主動給免洗餐具、醬料包
全美第1州 加州免費B肝、C肝檢測 嘉惠亞裔

全美第1州 加州免費B肝、C肝檢測 嘉惠亞裔

熱門新聞

包括莫德納和BNT在內的疫苗類股賣壓沉重，一周市值合計蒸發約840億美元。路透

新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元

2021-10-02 15:03
遭人縱火後教堂內一景。(取自教堂臉書@montgomeryfirstbaptist )

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

2021-10-06 09:14
前白宮助理在訪問中表示，川普因為健康因素，恐怕無法於2024年再度角逐總統選舉。路透

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024

2021-10-04 08:38
由默克藥廠（Merck & Co）研發的全球第一款抗新冠病毒口服藥丸「莫納皮拉韋」。(路透)

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

2021-10-06 21:03
奧運游泳項目金牌得主凱勒因參加今年1月6日的國會暴動認罪，面臨最高20年監禁。(美聯社)

參與國會暴動 2屆奧運金牌泳將認罪 面臨20年監禁

2021-09-30 21:03
臉書用戶從4日中午左右開始，就無法登錄網站。(特派員黃惠玲╱攝影)

臉書大當機 全球數億用戶崩潰 停擺6小時才恢復

2021-10-04 18:01

超人氣

更多 >
WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理
印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成
「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」