南加州外海破裂水底油管漏油量 尚無法確切統計

南加州附近水域一條破裂水底油管洩漏至今已將近一周，仍無法確切統計漏油量。圖為穿著保護服的工人清理被污染的海灘。(美聯社)

南加州 附近水域一條破裂水底油管洩漏至今已將近一周，仍無法確切統計漏油量。

總部位於德州休士頓、擁有並經營三個離岸平台和管道的能源公司Amplify Energy表示，洩漏量未超過12萬6000加侖(47萬7000升)；該公司告訴聯邦調查人員，總量可能只有2萬9400加侖(11萬1300升)。

自然資源保護委員會(Natural Resources Defense Council)資深律師佩蒂特(David Pettit)過去負責處理墨西哥 灣大規模深水地平線漏油事件；他說，Amplify Energy應該很容易快速了解洩漏到海洋中的油量。

佩蒂特說，假如知道管道中流速、壓力下降多少、持續多長時間，幾分鐘內就可推算出來；對他們來說重點是錢，「我確信，他們知道損失了多少。」

上周末，洛杉磯以南的海岸腐臭味撲鼻，大量原油開始衝上岸，起初擔心漏油破壞環境的地方官員說，希望洩油總量低於上周末所憂心的程度。

加州州長紐森 (Gavin Newsom)6日前往漏油現場，對洩漏量表示樂觀，但他告誡，清理工作需大量資源，居民仍無法盡情享用心愛的海灘。

紐森說，即使漏油量比預期少，但仍擴散開，必須花時間清理。

佩蒂特說，多數(漏油)在水面下，光看水面光澤無法推斷漏油多深。