糧食價格何時降 得看老天爺賞臉

新冠疫情解封後，糧食製造商遭遇供應短缺、瓶頸，以及運輸、天候與勞力減少問題，促使食品價格上漲。(Getty Images)

新冠肺炎疫情 爆發前，大多數人可能沒想過日常食物打哪兒來，運輸途經多遠和如何製造，部分產業在過去18個月經歷了前所未有的動盪，而更大的問題是供應鏈崩潰。

華盛頓郵報報導，糧食製造商遭遇供應短缺、瓶頸，以及運輸、天候與勞力減少問題，促使食品價格上漲。

勞工部 日前公布去年8月到今年8月的數據顯示，量販通膨率攀升8.3%，這是2010年有紀錄以來最大年增幅；漲價成本轉嫁給消費者，肉品、家禽、魚類和蛋去年來漲5.9%，若比較2019年7月疫情前的數據則漲15.7%。

勞工統計局表示，8月整體糧食價格比7月增加0.4%，前幾個月的增幅更大。

美國 最大食品分銷商之一、西斯科(Sysco)食品公司在最近季報中指出，食品通膨10.2%，上漲成本轉嫁給餐廳，餐廳再轉嫁給消費者。

華郵報導，民眾付出更高的價格、被收取更高費用，處處價格高漲。

包裝使價格走揚？

對許多食品產品而言，運費、原料和包裝價格齊漲。

富國銀行(Wells Fargo)農業經濟學者史旺森(Michael Swanson)表示，德州是全美最大的塑膠製造產地，工廠去年冬季因為暴雪斷電停工，導致全美迄今包材大缺，影響供應鏈尾端的食品價格。

今年8月，鋁價飛上10年來新高，也影響許多商品價格。

疫情優勢？

新冠肺炎與極端氣候造成原料與食品價格高漲，但白宮近日譴責美國肉業濫用疫情抬價。

國家經濟委員會(NEC)主任只出，去年底食品價格大漲，半數漲幅歸因於牛、豬及禽肉漲價，但肉品巨頭對畜牧業者的進貨價格並未調高。

北美肉品協會(NAMI)則喊冤，稱肉品漲價是因為疫情衝擊和惡劣天候影響產業所致。

食品通膨會持續多久？

農業部表示，明年家戶食品價格漲價的情況可能緩和，從今年的2.5%到3.5%，降至1.5%到2.5%；史旺森說，目前看來明年糧食價格會降，但天氣還是最終決定因素。