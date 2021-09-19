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聲援國會暴動被捕者 華府集會僅數百人

編譯徐薏茹／綜合18日電
參加國會山莊前集會的民眾手持標語，聲援涉及國會暴動被捕者，要求拜登政府釋放他們。(美聯社)
參加國會山莊前集會的民眾手持標語，聲援涉及國會暴動被捕者，要求拜登政府釋放他們。(美聯社)

右翼團體18日在華府國會山莊前發動集會，聲援在今年1月6日國會暴動事件中被逮捕者；為避免集會衍生暴力衝突，執法單位出動大批人力嚴防戒備，然而當天實際參與集會的人數未如預期中多，只有數百人，現場並未引發太多衝突。

為防止暴力衝突，執法單位在國會大廈周圍設立圍欄，在集會地點四周部署重型卡車，當地警察部門及國民兵皆嚴陣以待。

國會警察表示，他們收到的情報顯示這周末的集會與1月的國會暴亂相似，包含1月投票反對拜登的共和黨議員在內皆避開此次集會；本次集會的主辦人布拉納德(Matt Braynard)批評民選官員不支持被捕的暴民，並在活動中介紹他支持的候選人。

現場有反對方在一旁嘲弄參與集會人士，一些人舉著反川普的標語，其中一名男子與親川人士對峙，該名男子隨後被警方迅速帶離現場。

警方指出，本次活動中有一人因持刀被捕，另有一人被舉報攜帶手槍被逮捕；兩名德州通緝犯當天早上在國會大廈附近區域落網。

美聯社報導，根據法庭及監獄紀錄，目前約有63位被告受聯邦監禁，等待審判或判決前聽證會，至少有30人被監禁在華府，其他人在全美各地受監禁，被告表示他們受到不公平的對待，有一人說自己遭到毆打。

哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院為法官設立標準，以決定是否監禁國會暴動事件中的被告，由三名法官組成的小組今年3月裁定，被控攻擊警察、打破門窗護欄、在襲擊中扮演領導角色的暴徒，與僅在一旁歡呼和隨後跟著衝進國會大廈的人群處於「不同的危險級別」。

周末集會的發言人中包括參加攻擊國會行動的梅利斯(Jonathan Mellis)的女朋友，梅利斯在國會暴亂當天被拍到用棍棒攻擊警察，影片顯示他喊著「摘下他們的口罩」，法庭文件顯示他被控訴試圖攻擊警察未受裝備保護的頸部。

右翼團體18日在華府國會山莊前發動集會，執法單位出動大批人力嚴防戒備，然而當天實...
右翼團體18日在華府國會山莊前發動集會，執法單位出動大批人力嚴防戒備，然而當天實際參與集會的人數未如預期中多。(路透)

警察 華府 拜登

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