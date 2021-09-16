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拜爾絲的眼淚 FBI瀆職無視的體操「金牌狼醫」性侵案

轉角24小時
(美聯社)
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FBI對受害者的視而不見，是縱容性侵狼醫的幫兇。」震驚國際的美國體操性侵案，國家隊的金牌隊醫賴瑞．納瑟（Larry Nassar），因犯下長達30年、性侵體操選手超過300人的駭人罪行，已在2018年被判罪入獄服刑。15日美國參議院針對此案再度召開聽證會，包括「體操女王」拜爾絲（Simone Biles）在內的4名頂尖選手出面作證，控訴美國體操協會和負責調查的FBI，系統性地掩蓋案情和拖延調查，「對被納瑟侵犯的受害者視而不見」。

(路透)
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現年58歲的納瑟是美國體操國家隊的隊醫，本來因為在運動醫學的高超技術與權威名聲，深獲體操界和社會的信任，但被爆出30多年來利用自己的職務之便，長期對求醫的女性伸出魔爪，受害者有成年的運動選手之外，甚至還有不滿6歲的未成年女童。

納瑟的惡狼真面目在2016年被揭露後，接連有受害者勇敢出面作證，包括美國奧運金牌名將雷斯曼（Aly Raisman）、瑪隆妮（McKayla Maroney）、以及被公認當代「體操女王」的拜爾絲（Simone Biles），都是受納瑟長年摧殘的受害人，掀起國際震驚的體壇風暴。

美國女子體操運動員在國會參院司法委員會作證，指陳遭隊醫納瑟性侵。左起拜爾絲、瑪隆...
美國女子體操運動員在國會參院司法委員會作證，指陳遭隊醫納瑟性侵。左起拜爾絲、瑪隆妮、雷斯曼及尼科爾斯。(美聯社)

全案在2018年做出判決，納瑟判處有期徒刑175年，目前已入獄服刑當中。但事件遺留的創傷經驗、甚至有被害者的運動生涯全毀，在一時半刻也難以消化療癒。在今年2021年2月，另一位與納瑟交情匪淺、也涉嫌性侵的體操教練蓋德特（John Geddert），被發現「離奇身亡」，懷疑是審判畏罪的自我了斷，讓美國體操界的性侵醜聞留下真相疑點，這種錯愕結局更令受害者難以接受。

就在今年東京奧運的賽場上，本來備受矚目的美國奪牌希望拜爾絲卻在比賽過程中突然因為「身心嚴重不適」而放棄退賽。體操女王的反常舉動，讓外界密切關注選手精神健康的困境，事後拜爾絲也公開坦承，當年被納瑟侵犯的恐怖陰影至今尚未褪去，嚴重影響了身心狀態。

「我很堅強、而且我會堅持下去。但我不應該獨自承受被納瑟侵犯的痛苦。」

拜爾絲是在2018年1月才首度於個人推特上，公開自己也是納瑟魔爪下的受害者之一。拜爾絲曾表示，因為許多人原因，原本並不打算透露這件往事，看到一個又一個有相同悲慘經歷的選手出面，最後選擇站出來揭發真相。

然而儘管納瑟早已被判罪入獄，整起事件卻還有許多結構性的問題沒有徹底解決。9月15日的聽證會上，拜爾絲、雷斯曼、瑪隆妮、尼科爾斯 （Maggie Nichols）四位金牌頂尖選手共同出面作證，控訴美國國家體操協會、以及調查案件的FBI「對被害人視而不見」，成為縱容狼醫的結構共犯。拜爾絲在聽證會上流下了眼淚，哽咽地表示：

聯邦調查局長雷伊向受害人道歉，承認性侵調查處理不當。(Getty Images)
聯邦調查局長雷伊向受害人道歉，承認性侵調查處理不當。(Getty Images)

「我要譴責賴瑞．納瑟，也要譴責整個體系縱容他的虐待行徑。美國體操隊、美國奧委會...他們明明都清楚知道我的受害經歷。」

拜爾絲的心碎證詞，指控這些國家單位沒有好好履行職責，包庇納瑟的罪行、又對被害人的申訴應對消極。而之中更牽涉了FBI聯邦調查局的瀆職，在場的瑪隆妮也表示，自己在2015年就向FBI陳述了自己的被害經歷，包括2012倫敦奧運期間遭到納瑟的性侵，但同年7月受理調查案之後，卻拖到9月才展開調查，而且證人只有一名。相關訪談資料也沒有做正式的提報程序，事隔兩年後才編列報告。明顯消極拖延的態度，瑪隆妮痛訴FBI「無視我的創傷」：

(路透)
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「如果FBI把調查資料擅自壓在自己的抽屜裡，那通報性侵案還有什麼意義？他們手上明明有證據，卻什麼也沒做！」

聽證會上也有司法部提出的相關報告，針對FBI在整個納瑟性侵案中的應對角色，確實有諸多瀆職和可疑之處。例如當時主管調查案的FBI印第安納波利斯辦公室主任艾波特（W. Jay Abbott），就涉嫌刻意拖延調查進度，更弔詭的是納瑟案還在調查期間，2018年艾波特退休，居然就轉任美國奧委會工作，敏感的時間點、又到了直接與案情相關的環境任職，不免啟人疑竇。

雷斯曼則指控她與FBI幹員接觸時，本來以為是要好好蒐集證詞、調查案情，沒想到對方卻是不斷勸說「事情沒那麼嚴重」，試圖壓下雷斯曼的案件。綜合4人的證詞與司法部報告，在多年來的調查過程中，包括體操協會官方、以及FBI在內，確實存在隱匿資訊、甚至於謊言作假的問題。而正是這樣的延宕，讓納瑟可以逍遙法外好幾年，又對受害者的痛苦經驗造成二度傷害。

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