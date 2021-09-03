維珍老闆布蘭森太空之旅偏離航道 聯邦航空局調查

聯邦航空管理局正在調查維珍銀河公司創辦人、億萬富翁布蘭森7月11日搭乘旗下太空船進行的太空之旅，指該艘由火箭動力推升的太空船曾在下降時偏離原訂航道。(美聯社)

聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)1日晚間證實正在調查維珍銀河(Virgin Galactic)公司創辦人、億萬富翁布蘭森 (Richard Branson)7月11日搭乘旗下太空 船進行的太空之旅，指該艘由火箭動力推升的太空船曾在下降時偏離原訂航道。

「紐約 客」雜誌(New Yorker)率先報導，布蘭森搭乘維珍銀河「太空船2號」(SpaceShipTwo)到達太空邊緣時，太空船儀表板警告燈曾亮起，顯示太空船正位於不規則軌道上，FAA已展開調查；報導曝光後，FAA證實確有此事。

「紐約客」記者施密特(Nicholas Schmidle)報導，「太空船2號」偏離航線時，黃色和紅色警告指示燈亮起；太空船方向不定導致它在返回地球時失衡，曾有可能迫降新墨西哥沙漠。

施密特並指責維珍銀行高層主管和公關人員，因不想讓維珍銀河的有錢客戶和未來可能參加太空旅行者「沒面子」，試圖掩蓋這些安全紀錄。

對於紐約客的報導和FAA的調查，維珍銀河公司先後發表聲明，雖指稱紐約客的報導和結論有誤導之嫌，但也承認太空船確實曾有1分41秒下降到低於批准的飛行高度。

維珍銀河回應紐約客報導聲明中證實，飛行航道「有變」，指「當下降訊號燈顯示駕駛應修改飛行路徑以調整航道時，飛行員完全依照培訓指示並遵守程序。」維珍銀河強調，乘客和機組人員並未因航道變化遇到任何危險，飛行員遇到高空風後，「對不斷變化的飛行條件做出適當反應」，這是一次「安全且成功的試飛」。

而在回應FAA調查的聲明中，維珍銀河承認這次飛行「偏離最初計畫」，太空船有1分41秒的時間下降到低於批准飛行的高度；該公司說，「太空船從未在任何人口中心上空航行或對公眾造成危害。在飛行期間和飛行後的匯報中，我們的控制室一直都有FAA官方代表在場。我們正與FAA合作，解決未來的飛行空域問題」。

布蘭森的太空之旅是與兩名飛行員及其他三名乘客從新墨西哥州升空飛抵太空邊緣，整趟航程約一個半小時；火箭推升至地球上空約80公里處切掉引擎，布蘭森與其他乘客解開安全帶，體驗太空無重力感並看看窗外令人驚嘆的地球景觀，但四分鐘左右則須回到座位，準備滑翔返回地球。

連同布蘭森的太空之旅，維珍銀河總計進行過四次太空航行，其中一次在2014年的試飛，曾導致一名飛行員死亡、另一名飛行員重傷；四次旅行中至少有兩次出現嚴重安全問題；維珍銀河預訂2022年推出太空觀光行程。