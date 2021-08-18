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北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

熱帶風暴弗雷德 帶來龍捲風、豪雨

編譯周芳苑╱綜合17日電
熱帶風暴弗雷德17日減弱為低氣壓，在喬治亞州形成龍捲風，橫掃至阿巴拉契亞山脈帶來大雨，恐山洪暴發圖為喬州一條小溪暴洪淹沒公路，一輛車仍試圖涉水而過。(美聯社)
熱帶風暴弗雷德17日減弱為低氣壓，在喬治亞州形成龍捲風，橫掃至阿巴拉契亞山脈帶來大雨，恐山洪暴發圖為喬州一條小溪暴洪淹沒公路，一輛車仍試圖涉水而過。(美聯社)

熱帶風暴弗雷德(Fred)17日減弱為低氣壓，在喬治亞州形成龍捲風，在阿帕拉契山脈地區帶來大雨，災情最北擴及紐約上州，恐在掃過的地區造成山洪暴發。

佛羅里達州公路巡警報稱，一名來自拉斯維加斯的男子駕駛的汽車16日晚在佛州巴拿馬城附近進水，翻覆掉入淹水溝渠，造成一死。

風暴16日下午稍晚在佛州聖布拉斯角附近登陸後，佛州和喬治亞州將近3萬戶斷電；佛州、阿拉巴馬和喬治亞州學校取消實體課程。

國家颶風中心(The National Hurricane Center)表示，弗雷德穿越阿拉巴馬東南部進入喬治亞西、北部時最高持續風速每小時35哩；颶風專家斯圖爾特 (Stacy Stewart)估計，可能為阿拉巴馬、喬治亞和南北卡羅來納州帶來五至七吋降雨，偏遠地區更高達十吋，恐導致山洪暴發。

北卡西部之前已遭豪雨，18日前將有更多雨量；艾許維爾以南的特蘭西瓦尼亞郡16日降雨10 吋後進入緊急狀態，大雨導致路面滑坡、道路洪水氾濫至少摧毀一棟房屋。特蘭西瓦尼亞郡長查佩爾(Jason Chappell)聲稱這是至少20 年來最嚴重的洪水，擔心有更大災害。

隨著弗雷德吹起龍捲風，國家氣象局(National Weather Service)氣象專家艾許莉‧普拉特(Ashley Pratt)說，海伍德、特蘭西瓦尼亞和傑克遜郡降雨量可能最多，先前已進入緊急狀態的特蘭西瓦尼亞郡將再降雨六到八吋。

氣象局稱，喬治亞州至少刮起三場明顯龍捲風，各該州西南部 Americus、亞特蘭大和哥倫布之間的梅里韋瑟郡農村地區、梅肯附近的傑佛遜維爾。

另一風暴葛蕾絲(Grace )16日以熱帶低氣壓形式橫掃海地，在當地14日發生 7.2強震後降下多達十吋豪雨；葛蕾絲西行遠離海地之際，持續風速增至每時45 哩，預料18日稍晚或19日稍早接近墨西哥尤卡坦半島時，強度恐接近颶風。

佛州 喬治亞州 熱帶風暴

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