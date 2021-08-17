拜登批准 糧食券福利調高25% 4200萬人受惠

拜登政府批准從今年10月起，調漲俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」平均約25%。(Getty Images)

拜登 政府批准從今年10月起，調漲俗稱「糧食券 」的「營養補充援助計畫」(SNAP)平均約25%。這是聯邦政府推出糧食券福利計畫以來的最大漲幅紀錄。

與疫情 發生之前領取金額相比，領取糧食券補助的4200萬全美民眾，10月起領取金額將調高25%，這波調漲屬於永久有效。

糧食券調漲開始上路的時間點，剛好銜接即將於9月底到期屆滿的疫情期間「營養補充援助計畫」15%暫時調高。

農業部長威薩克(Tom Vilsack)指出，透過糧食券補助調高，美國將能在為低收入家庭提供健康食物的工作上，做得更好。

農業部根據「節儉食品計畫」 (TFP)計算公式，長期追蹤四口之家在符合預算控制的前提下，購買58項食品雜貨的每月開銷金額。這波調漲將讓每人每月領取的糧食券補助金額，從疫情發生前的121元，調高為157元。

根據估計，這波糧食券補助調高，每年將讓聯邦政府增加200億元預算，但並不需要國會通過。2018年，當時共和黨居多數的國會通過農業法律，法案後來在前總統川普簽署下生效，讓糧食券補助能夠根據「節儉食品計畫」公式主動估算金額。

威薩克說：「不管是共和黨人或民主黨人，我覺得大家對於這項計畫的重要性，都有共同承擔的理解。」

糧食券補助提高是拜登政府多管齊下以擴大社會安全網(social safety net)的措施之一。為貧窮族群及三餐難以溫保弱勢民眾爭取權益的倡議人士指出，美國長期存在的各種不公平現象，新冠疫情爆發後變得更加嚴重，政府機關應該把握機會推動具有世代意義的改革，不只是在當前爆發公共健康危機期間對民眾提供補助。

弱勢族群倡議人士說，疫情發生前的糧食券金額根本不夠用，許多家庭被迫選擇廉價、較不營養的食物，或者索性餓肚子，因為補助常常到了月底就幾乎快花光。