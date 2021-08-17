我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

阿富汗女市長：等神學士來殺 少女泣：沒人在乎我們

拜登批准 糧食券福利調高25% 4200萬人受惠

記者顏伶如╱綜合報導
拜登政府批准從今年10月起，調漲俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」平均約25%。(Getty Images)
拜登政府批准從今年10月起，調漲俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」平均約25%。(Getty Images)

拜登政府批准從今年10月起，調漲俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(SNAP)平均約25%。這是聯邦政府推出糧食券福利計畫以來的最大漲幅紀錄。

疫情發生之前領取金額相比，領取糧食券補助的4200萬全美民眾，10月起領取金額將調高25%，這波調漲屬於永久有效。

糧食券調漲開始上路的時間點，剛好銜接即將於9月底到期屆滿的疫情期間「營養補充援助計畫」15%暫時調高。

農業部長威薩克(Tom Vilsack)指出，透過糧食券補助調高，美國將能在為低收入家庭提供健康食物的工作上，做得更好。

農業部根據「節儉食品計畫」 (TFP)計算公式，長期追蹤四口之家在符合預算控制的前提下，購買58項食品雜貨的每月開銷金額。這波調漲將讓每人每月領取的糧食券補助金額，從疫情發生前的121元，調高為157元。

根據估計，這波糧食券補助調高，每年將讓聯邦政府增加200億元預算，但並不需要國會通過。2018年，當時共和黨居多數的國會通過農業法律，法案後來在前總統川普簽署下生效，讓糧食券補助能夠根據「節儉食品計畫」公式主動估算金額。

威薩克說：「不管是共和黨人或民主黨人，我覺得大家對於這項計畫的重要性，都有共同承擔的理解。」

糧食券補助提高是拜登政府多管齊下以擴大社會安全網(social safety net)的措施之一。為貧窮族群及三餐難以溫保弱勢民眾爭取權益的倡議人士指出，美國長期存在的各種不公平現象，新冠疫情爆發後變得更加嚴重，政府機關應該把握機會推動具有世代意義的改革，不只是在當前爆發公共健康危機期間對民眾提供補助。

弱勢族群倡議人士說，疫情發生前的糧食券金額根本不夠用，許多家庭被迫選擇廉價、較不營養的食物，或者索性餓肚子，因為補助常常到了月底就幾乎快花光。

糧食券 疫情 拜登

上一則

未接種疫苗員工 最高可能被扣50元健保費

延伸閱讀

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
世界晚報／終於出面？針對阿富汗 拜登：責任我來擔

世界晚報／終於出面？針對阿富汗 拜登：責任我來擔
國安顧問坦承：錯估阿富汗情勢訊息 一路上達拜登

國安顧問坦承：錯估阿富汗情勢訊息 一路上達拜登

熱門新聞

一名女子在家透過視訊會議開會時，卻突遇槍襲，讓該名女子瞬間倒地身亡。 （截自FOX 5 San Diego）

槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹

2021-08-14 17:21
佛州機場旅客排著長隊等待接受COVID-19檢測。（美聯社）

變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區

2021-08-11 22:29
反對戴口罩的Heather Tanner(右)試圖說服在布洛華德郡教授三歲兒童的老師Mary Tereilleger(左)，讓學生返校上課時不需戴口罩。美聯社

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

2021-08-13 10:02
由於疫情嚴峻，加護病房床位不足，密西西比和路易斯安那州醫療系統都瀕臨「崩潰」。(美聯社)

美7天駭人數據：新增24%確診、31%住院、22%死亡

2021-08-12 23:14
拉斯維加斯一名房東洛薩諾-桑切斯被控射殺三名房客，其中二人死亡，已被警方逮捕。(美聯社)

欠租不付 房東槍殺房客後大笑「他再也無法逃離了」

2021-08-13 23:40
「老年學期刊」(Journal of Gerontology)刊登最新醫學研究發現，65歲以上老年人感染新冠病毒之後，經常出現非典型症狀，包括變得糊塗、易怒、健忘以及精神不佳等。(美聯社)

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

2021-08-09 09:44

超人氣

更多 >
中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道
阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛