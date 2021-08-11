1億只給70萬元 威斯康辛大學憂富士康捐款跳票

鴻海科技集團2018年8月承諾捐款麥迪遜威斯康辛大學(圖)1億元，但該校校長芮貝卡‧布蘭克近日表示，她不認為富士康會兌現捐款承諾。(Getty Images)

富士康科技集團在2018年曾承諾捐款麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)1億元，但該校校長芮貝卡‧布蘭克(Rebecca Blank)近日表示，她不認為富士康會兌現捐款承諾。

今年4月20日，艾佛斯正式宣布與富士康達成最新協議，富士康在威州的投資 將僅獲8000萬元減稅優惠，遠低於2017年原始協議預估的減稅金額28億5000萬元。

富士康2018年8月與麥迪遜威斯康辛大學簽下1億元工程與創新研究投資協議，此舉創下該校歷來最大型研究合作夥伴關係。但威斯康辛州 日報(Wisconsin State Journal to UW-Madison)取得公開紀錄並於9日報導指出，雙方簽下五年協議至今，鴻海只在第一年捐了70萬元，不到承諾數額的1%。

布蘭克上周向威斯康辛州日報表示，「我現在並不期待收到這份贈禮；如果有的話會很好，但我認為不太可能。」她表示，富士康遇到一些意想不到的問題，例如中美貿易戰以及公司經營所在市場等問題，影響了它在威斯康辛州的投資。

前總統川普2017年7月底與富士康母公司鴻海集團董事長郭台銘在白宮召開美國就業促進記者會，當時擘畫出的願景指出，富士康將在威州興建一座占地2000萬平方呎廠區，此計畫將創造1萬3000個工作職位，並帶動周邊產業新增數千個工作機會。

2017年11月，富士康與威州正式簽約，富士康若在拉辛(Racine)附近地區投資100億元興建螢幕顯示器工廠和園區，威州就會提供最高達30億元稅務獎勵；2018年6月，富士康舉行破土儀式，當時威州共和黨 州長沃克(Scott Walker)在儀式上說：「我們將獲得人才，而非流失人才。」

但到了2019年4月，新任民主黨籍州長艾佛斯(Tony Evers)表示，富士康不太可能僱用這麼多人，該州與富士康的協議可能需要「縮小規模」。共和黨人則指責艾佛斯可能違背威州對富士康的承諾。