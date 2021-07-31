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美國拳擊新星 小托瑞茲愛造火箭 想讀哲學

編譯林育正／綜合30日電
超重量級拳手小托瑞茲(左)是美國拳擊在奧運會上重返榮耀的奪牌希望。圖為小托瑞茲29日在東奧比賽擊敗阿爾及利亞選手。(美聯社)
超重量級拳手小托瑞茲(左)是美國拳擊在奧運會上重返榮耀的奪牌希望。圖為小托瑞茲29日在東奧比賽擊敗阿爾及利亞選手。(美聯社)

美國拳擊手小托瑞茲(Richard Torrez Jr.)，為整個美洲頂尖的超重量級拳手，更是帶領美國拳擊重返榮耀的奪牌希望。

在1984年，美國拳擊曾在奧運會上獨霸一方，拿下九金一銀一銅的成績，雖然在1988年成績也是頂尖，但隨後卻失去世界霸主的地位。多年過去，上一位在奧運拿下拳擊金牌的選手，已是2004年的沃德(Andre Ward)，隨後三屆奧運，也只有三位男子選手奪下獎牌；但現在，小托瑞茲可能是帶領「美國拳擊再次偉大」的選手。

小托瑞茲的父親李察(Richard Torrez)也是拳擊選手，1984年甚至為了奧運選拔賽而缺席高中畢業典禮，可惜在八強敗陣。他之後當了老師，並且希望兒子也能在拳擊有所作為。

小托瑞茲不僅個性樂觀，雖然量級是91公斤以上的超重量級，但身手異常敏捷；美國隊教練沃許(Billy Walsh)就說：「他快得跟蠅量級(flyweight)選手一樣。他是個謙虛的好孩子，並且擁有成功的動力，就是典型的美國運動員。」

但他的個性卻和典型運動員不太一樣，他最新的企畫，是和兩位軟體工程師朋友打造一具火箭。在學校的中午空閒時段，他參加西洋棋社團活動，他希望上了大學能主修哲學。他說：「開車到處走走，想一些有的沒的，就是我打發時間的方式。」

自2014年起執教國家隊的沃許，希望選手能多元發展，成為更多元的人。他說：「當你知識涉略地越廣，更加聰明，你也會是更強的拳手。」在他眼中，小托瑞茲卻也是隊上競爭心態最強烈的選手。他說：「他不管做什麼，都只想當第一。」

小托瑞茲在加州的杜拉瑞(Tulare)長大，在當地商會的建築物外，1948和1952年奧運十項全能金牌得主馬蒂亞斯(Bob Mathias)，以及鐵餅金牌艾內斯(Sim Iness)的壁畫。

從小父親就對他講述兩位傳奇的故事，現在小托瑞茲的夢想，也是在奧運奪下金牌。他說：「我的目標不是轉戰職業比賽或拿下世界冠軍，我的目標是奧運金牌。」

奧運 美國 加州

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