手機防駭客入侵 國安局建議：每周關機1次

國安局建議手機用戶最安全的防駭招式 : 每周至少關機一次。(美聯社)

關機，重開。最簡單的「電腦動作」，卻也是國安局建議手機 用戶最安全的防駭招式：每周至少關機重開一次。

國安局網路安全主管茲靈(Neal Ziring)說，經常關機、重開機，無法杜絕遍布網路空間的駭客 ，卻能夠讓最高明的駭客無法輕易獲得使用者手機裡的資料。

「這一招的好處是，讓這些惡意角色付出更高的代價，」茲靈說。

參院 情報委員會委員金恩( Angus King)遵照國安局的建議，每周關機一次，或「想到的時候就關機一次」，並且養成習慣。

駭客的目標不僅是手機上的個資、簡訊、聯絡簿、照片，甚至可能偷偷啟動錄影錄音功能和麥克風；前國安局研究員、網路安全專家瓦多爾(Patrick Wardle)說，手機如今成為「我們的數位靈魂」。

駭客的技術已「進階」到不必透過用戶點擊某個連結，靠他們偷偷植入的惡意軟體，就能進入主機板，恣意觀看用戶的一切手機和電腦作為。

多倫多大學網路民權監督「公民實驗室」資深研究員馬克札克(Bill Marczak)說，駭客的技術已經演化到不再倚賴點擊連結來啟動的程度。

不過，茲靈說，蘋果、谷歌等手機大廠也設立了「堅強的安全防衛」，讓惡意軟體難以入侵各類硬體設置的核心作業系統。

駭客不屈不撓，改用閃避偵防軟體的in-memory payloads(鑲入記憶承載)，讓主機看不出惡意軟體的來路，但這招只對從不關機的手機或電腦有效。

這種潛入伺機盜取資料的駭入手法經不起重開機。一關機，它就沒轍了，至少需再度「潛入」，才有機會「偷盜」。

至於避免被偷錄或偷聽，國安局也建議最合乎常識的一招：別帶手機。