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國務院護照申請積案成山 民眾出遊計畫恐受影響

編譯柯立偉／綜合25日電
國務院護照申請案因為大量湧入的案件，而積案成山，導致許多民眾領取新護照時程遭到延宕。(美聯社)
國務院護照申請案因為大量湧入的案件，而積案成山，導致許多民眾領取新護照時程遭到延宕。(美聯社)

隨著疫苗普及率升高，各地疫情逐漸趨緩，旅遊業也漸漸回溫，許多以已接種疫苗的民眾紛紛翻出一年沒用的護照準備出國，卻發現護照到期，而紛紛搶著上國務院官網申請。

然而，國務院護照申請案因為大量湧入的案件，而積案成山，許多人能領取新護照的日子一再延宕。現在又傳出有第三方機器人訂位系統大量搶訂，再以最高3000元的價格，高價售予急著辦護照出國的民眾。

為處理此問題，國務院上周甚至一度暫時關閉護照申請的入口網站，讓已延宕許久的申請案，面臨進一步延宕；不過，線上預約系統很快即恢復服務。

「由於有第三方訂位系統以機器人大量搶訂緊急旅遊服務系統，讓許多民眾無法預約，也讓我們難以分辨哪些是機器人預約、哪些是一般民眾的預約，因此國務院緊急關閉入口網站。」國務院在聲明中說，任何預約都是免費的，呼籲民眾不要受騙上當。

國務院說，現在已加派人力處理堆積的申請案，但平均來是要等上18周才能領取新護照。

一名申請護照準備去墨西哥玩的凱絲莉‧任肯(Kelsey Renken)，她跟丈夫早在5月時就遞出申請，現在只收到一本；她說：「我真的被嚇到了，我幾乎每天都打去問護照什麼時候好，卻只得到最快也要在出發前一周才能拿到的答覆。」

哥倫比亞廣播公司(CBS)旅遊新聞編輯格林柏格(Peter Greenberg)就批評：「疫情期間國務院把旅外國人帶回國，導致現在積壓160萬件的護照申請案。」

而兩黨議員也呼籲國務院，盡速擬定出時間表，讓申辦護照的民眾有合理期待的時間，而不是只能空等。

國務院 疫情 疫苗

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